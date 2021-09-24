Російські терористи скинули осколкові гранати біля Талаківки

Бойовики скинули гранати з безпілотника

Протягом поточної доби, 24 вересня, російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню. При цьому застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння, повідомляє пресцентр Операції Об’єднаних сил.

У напрямку Новолуганського російські найманці здійснили прицільний обстріл українськх позицій, використовуючи ручні протитанкові гранатомети та заборонені міномети калібру 82 мм та 120 мм.

Крім того, в Донецькій області зафіксовано застосування ворожого безпілотника, за допомогою якого російські окупанти скинули ВОГ-17 (осколкова граната з детонатором миттєвої дії – ред.) поблизу Талаківки.

«Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння, чим змусили противника припинити вогневу активність», – йдеться в повідомленні.

Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Раніше повідомлялося, що місія ОБСЄ зафіксувала майже 900 порушень «тиші» на Донбасі за добу.

До слова, СБУ має нові докази діяльності Росії на окупованій Донеччині. Зокрема, російські органи державної влади визнають дипломи про вищу освіту, видані фейковою «ДНР».

Додамо, що напередодні прокуратура заочно повідомила про підозру псевдомеру окупованої Макіївки.



