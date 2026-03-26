Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Наказував обстрілювати цивільних. Генерал РФ Кісєль отримав підозру

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
фото: СБУ

Служба безпеки та прокуратура задокументували нові воєнні злочини російського генерал-лейтенанта Сергія Кісєля – командувача 1-ї танкової армії західного військового округу РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Як встановило розслідування, у період з 24 лютого по 23 березня 2022 року генерал командував 4-ю танковою дивізією країни-агресора (більш відомою як Кантемирівська дивізія імені Юрія Андропова), яка брала участь у повномасштабному вторгненні на територію України. За матеріалами справи, під командуванням Кісєля підрозділи з’єднання атакували населені пункти у Чернігівській та Сумській областях.

Встановлено, що за наказом російського генерала його підлеглі майже впритул розстрілювали об’єкти цивільної інфраструктури з гармат важкої бронетехніки та ствольної артилерії. Внаслідок ворожих атак тоді лише на території Сумщини загинуло 137 цивільних осіб, серед них вісім дітей. Зруйновано сотні житлових будинків та адміністративних споруд.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Кісєлю про підозру за ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (ведення агресивної війни). Вирішується питання щодо оголошення його у міжнародний розшук.

Нагадаємо, що у вересні 2025 року СБУ заочно повідомила російському генералу про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб). Тоді було встановлено, що 25 лютого 2022 року Кісєль брав участь в організації ударів по цивільній інфраструктурі Охтирки з реактивних систем залпового вогню «Град» та «Ураган».

Нагадаємо, СБУ заочно повідомила підозру командиру російського підводного човна, з якого здійснювали обстріли України ракетами «Калібр». Солдат не лише здійснював воєнні злочини проти України, але й перейшов на бік ворога після служби в ЗСУ.

Теги: окупанти СБУ війна підозра

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр оборони США заявив, що Іран страждає від наслідків відмови досягти угоди
1 березня, 05:18
Посадовці Люксембургу посперечалися через українців призовного віку на тлі допомоги Україні.
27 лютого, 18:28
Сирський попередив про плани РФ збільшити угруповання в Україні
3 березня, 19:08
Українці продовжують ходити на рейви, незважаючи на війну, яка триває вже п'ятий рік
9 березня, 05:50
Львів’янину загрожує довічне позбавлення волі
11 березня, 11:07
Командиру бригади повідомлено про підозру, йому загрожує до десяти років позбавлення волі
18 березня, 10:19

Кримінал

Верховний Суд залишив вирок ексчиновнику Тернопільської ОВА: подробиці
Справа Назарія Гусакова: обрано запобіжний захід
Суддя на Закарпатті вигадав науковий ступінь і роками крав бюджетні гроші: яке покарання світить
Майно оформив на тещу. Експосадовець Львівського ТЦК постане перед судом
Митники завадили спритниці вивезти понад 200 монет XVI-XVIII століть (фото)
Новини

Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
Сьогодні, 14:17
Підпільний ботокс у підсобці. Українки отримали покарання у Франції
Сьогодні, 11:07
В Україні подешевшав основний продукт з борщового набору: яка ціна нині
Сьогодні, 07:59
В Україні місцями дощитиме: погода на 26 березня
Сьогодні, 05:59
Шевченко відреагував на скарги «Полісся» та інших клубів на суддівство
Вчора, 14:05
Легенди українського футболу взяли участь в яскравій фотосесії
Вчора, 12:55

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua