Наказував обстрілювати цивільних. Генерал РФ Кісєль отримав підозру

Служба безпеки та прокуратура задокументували нові воєнні злочини російського генерал-лейтенанта Сергія Кісєля – командувача 1-ї танкової армії західного військового округу РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Як встановило розслідування, у період з 24 лютого по 23 березня 2022 року генерал командував 4-ю танковою дивізією країни-агресора (більш відомою як Кантемирівська дивізія імені Юрія Андропова), яка брала участь у повномасштабному вторгненні на територію України. За матеріалами справи, під командуванням Кісєля підрозділи з’єднання атакували населені пункти у Чернігівській та Сумській областях.

Встановлено, що за наказом російського генерала його підлеглі майже впритул розстрілювали об’єкти цивільної інфраструктури з гармат важкої бронетехніки та ствольної артилерії. Внаслідок ворожих атак тоді лише на території Сумщини загинуло 137 цивільних осіб, серед них вісім дітей. Зруйновано сотні житлових будинків та адміністративних споруд.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Кісєлю про підозру за ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (ведення агресивної війни). Вирішується питання щодо оголошення його у міжнародний розшук.

Нагадаємо, що у вересні 2025 року СБУ заочно повідомила російському генералу про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб). Тоді було встановлено, що 25 лютого 2022 року Кісєль брав участь в організації ударів по цивільній інфраструктурі Охтирки з реактивних систем залпового вогню «Град» та «Ураган».

