Міністр оборони США заявив, що Іран страждає від наслідків відмови досягти угоди

Піт Гегсет зазначив, що Сполучені Штати не розпочинали цей конфлікт, але збираються його завершити

Міністр оборони США Піт Гегсет розхвалив удари по Ірану, назвавши їх наслідками відмови Ірану укласти угоду зі Сполученими Штатами, пише «Главком».

«Іранський режим мав свій шанс, але відмовився укласти угоду – і тепер він страждає від наслідків», – сказав Гегсет у дописі на X.

Хегсет, який, за словами американського чиновника, спостерігав за ударами разом з президентом Дональдом Трампом у Мар-а-Лаго, продовжив, що ракетне виробництво Ірану та його військово-морський флот «будуть знищені».

«І, як президент Трамп говорив усе своє життя, Іран ніколи не матиме ядерної зброї», – додав Хегсет.

Міністр оборони також виступив із суворим попередженням: «Сполучені Штати не розпочинали цей конфлікт, але ми його завершимо. Якщо ви вб'єте американців або погрожуєте їм десь у світі – як це зробив Іран – ми полюватимемо на вас і вб'ємо вас».

Раніше президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши його одним із найжорстокіших діячів в історії.

За словами американського лідера, смерть Хаменеї стала результатом спільної високотехнологічної операції США та Ізраїлю, від якої іранське керівництво не змогло захиститися. Трамп наголосив, що це не лише акт правосуддя для іранського народу, але й відплата за численні жертви серед американців та громадян інших країн, постраждалих від дій тегеранського режиму та його силових структур.

Повідомлялося, що по комплексу, де перебував верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, було скинуто 30 бомб. Ізраїльські медіа повідомляють, що аятола «майже напевно» загинув унаслідок авіаудару.

За інформацією журналіста «12-го каналу» Аміта Сегала, саме ВПС Ізраїлю завдали удару по об’єкту, де перебував лідер Ірану.

Як відомо, уранці 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про початок «превентивного удару» проти Ірану. Після його заяви в Тегерані пролунала серія вибухів.

Атака сталася після неодноразових попереджень США та Ізраїлю про те, що вони завдадуть нового удару, якщо Іран продовжить свої ядерні та ракетні програми.