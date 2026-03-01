Головна Світ Політика
search button user button menu button

Міністр оборони США заявив, що Іран страждає від наслідків відмови досягти угоди

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Міністр оборони США заявив, що Іран страждає від наслідків відмови досягти угоди
фото з відкритих джерел

Піт Гегсет зазначив, що Сполучені Штати не розпочинали цей конфлікт, але збираються його завершити

Міністр оборони США Піт Гегсет розхвалив удари по Ірану, назвавши їх наслідками відмови Ірану укласти угоду зі Сполученими Штатами, пише «Главком».

«Іранський режим мав свій шанс, але відмовився укласти угоду – і тепер він страждає від наслідків», – сказав Гегсет у дописі на X.

Хегсет, який, за словами американського чиновника, спостерігав за ударами разом з президентом Дональдом Трампом у Мар-а-Лаго, продовжив, що ракетне виробництво Ірану та його військово-морський флот «будуть знищені».

«І, як президент Трамп говорив усе своє життя, Іран ніколи не матиме ядерної зброї», – додав Хегсет.

Міністр оборони також виступив із суворим попередженням: «Сполучені Штати не розпочинали цей конфлікт, але ми його завершимо. Якщо ви вб'єте американців або погрожуєте їм десь у світі – як це зробив Іран – ми полюватимемо на вас і вб'ємо вас».

Раніше президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши його одним із найжорстокіших діячів в історії.

За словами американського лідера, смерть Хаменеї стала результатом спільної високотехнологічної операції США та Ізраїлю, від якої іранське керівництво не змогло захиститися. Трамп наголосив, що це не лише акт правосуддя для іранського народу, але й відплата за численні жертви серед американців та громадян інших країн, постраждалих від дій тегеранського режиму та його силових структур.

Повідомлялося, що по комплексу, де перебував верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, було скинуто 30 бомб. Ізраїльські медіа повідомляють, що аятола «майже напевно» загинув унаслідок авіаудару. 

За інформацією журналіста «12-го каналу» Аміта Сегала, саме ВПС Ізраїлю завдали удару по об’єкту, де перебував лідер Ірану.

Як відомо, уранці 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про початок «превентивного удару» проти Ірану. Після його заяви в Тегерані пролунала серія вибухів.

Атака сталася після неодноразових попереджень США та Ізраїлю про те, що вони завдадуть нового удару, якщо Іран продовжить свої ядерні та ракетні програми.

Теги: США Іран війна Піт Гегсет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після придушення протестів верховний лідер Ірану намагається запобігти нападу США
Після придушення протестів верховний лідер Ірану намагається запобігти нападу США
6 лютого, 00:58
Колишня працівниця однієї з великих технологічних компаній, яку звільнили наприкінці минулого року, не вірить у версію про ШІ як причину скорочень
Чи справді ШІ забирає роботу в американців: експерти розібрались у масових звільненнях
9 лютого, 03:43
Китайський лідер Сі Цзіньпін відвідає Білий дім до кінця року
Трамп назвав дату приїзду китайського лідера до США
9 лютого, 11:52
Оглядачі вважають, що така «заміна гравця» може бути спробою Кремля затягнути час або перевести діалог у іншу площину
Заміна гравця: Кремль визначився з новим переговорником
13 лютого, 14:35
Макрон назвав стратегічною помилкою примус України до миру на умовах РФ
Макрон назвав стратегічною помилкою примус України до миру на умовах РФ
13 лютого, 23:12
Рустем Умєров провів серію зустрічей з представниками США та європейськими партнерами
Умєров провів зустрічі з представниками США та Європи
18 лютого, 00:31
Вашингтон веде активні перемовини з Нью-Делі щодо продажу венесуельської нафти
Нафтовий мат Кремлю: як США витискають Росію з ринку Індії
20 лютого, 16:15
Британія та США домовилися про спільну політику щодо рідкісних ресурсів
Мінеральний альянс проти Китаю: США і Британія підписали угоду
5 лютого, 19:10
Reuters: Іран веде фінальні переговори з Китаєм щодо ракет CM-302
Китай та Іран просунулися до ракетної угоди – Reuters
24 лютого, 15:55

Політика

Посли Ірану та США мали напружену суперечку на засіданні Ради Безпеки
Посли Ірану та США мали напружену суперечку на засіданні Ради Безпеки
Смерть верховного лідера Ірану, вибухи на Близькому Сході: головне за ніч
Смерть верховного лідера Ірану, вибухи на Близькому Сході: головне за ніч
Посол США в ООН заявив, що удари по Ірану були законними
Посол США в ООН заявив, що удари по Ірану були законними
Іран оголосив 40-денну жалобу за Хаменеї та пообіцяв помститися за нього
Іран оголосив 40-денну жалобу за Хаменеї та пообіцяв помститися за нього
Міністр оборони США заявив, що Іран страждає від наслідків відмови досягти угоди
Міністр оборони США заявив, що Іран страждає від наслідків відмови досягти угоди
Чого чекати після смерті верховного лідера Ірану? Аналіз CNN
Чого чекати після смерті верховного лідера Ірану? Аналіз CNN

Новини

В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня
Сьогодні, 05:59
В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
Вчора, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
27 лютого, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
27 лютого, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
27 лютого, 15:20
УЄФА провела жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
27 лютого, 14:27

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua