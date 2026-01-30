СБУ повідомила підозру окупанту-зраднику, який здійснював обстріли України «Калібрами» (фото)

Олексій Ольховський перейшов на бік РФ та брав участь в балістиних атаках по Україні

Колишнього солдата ЗСУ підозрюють у державній зраді

СБУ заочно повідомила підозру командиру російського підводного човна, з якого здійснювали обстріли України ракетами «Калібр». Солдат не лише здійснював воєнні злочини проти України, але й перейшов на бік ворога після служби в ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням повідомлення СБУ.

Підозру від СБУ отримав командира бойової частини № 1 російського підводного човна класу 636.3 «Варшавянка» Олексій Ольховський. У 2012 році солдат проходив службу в ЗСУ у Криму, після окупації Росією території півострова, Ольховський перейшов на бік ворога.

Олексій Ольховський командир бойової частини підводного човна Чорноморського флоту РФ, тому окупант брав участь у бойових діях проти України. Зокрема керував навігацією флоту та прокладанням позицій, з яких росіяни здійснюють пуски крилатих ракет типу «Калібр» по Україні.

«Серед основних «цілей» екіпажу підводного човна є об’єкти цивільної інфраструктури та системи життєзабезпечення населення нашої держави. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Олексію Ольховському про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада)», – повідомили у СБУ. Через те що Олексій Ольховський перебуває на тимчасово окупованій території, СБУ працює над тим, щоб знайти його та притягнути до відповідальності.

Нагадаємо, що нещодавно військова контррозвідка Служби безпеки зірвала російську атаку на українські підрозділи, що займаються морськими дронами. За словами правоохоронців, затримано військовослужбовця бригади безекіпажних комплексів спецпризначення Військово-морських сил, який виявився російським інформатором.

Також СБУ запобігла новим терактам в Одесі. Затримано трьох агентів ФСБ, які, за даними слідства, готували підриви авто і помешкань українських воїнів та їхніх сімей. Правоохоронці встановили, що теракти мали відбутися через дистанційну активацію саморобних бомб.