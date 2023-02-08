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Намагалися легалізувати незаконні забудови через злам е-системи: посадовці отримали підозри

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Намагалися легалізувати незаконні забудови через злам е-системи: посадовці отримали підозри
СБУ

Всі дії нових архітекторів з використанням таких «чорних» сертифікатів можуть бути визнані незаконними, що потягне за собою негативні наслідки для громадян

Кіберфахівці СБУ зібрали беззаперечні докази вини посадовців Національної спілки архітекторів України, які займалися махінаціями у будівельній сфері України. Зловмисники «видавали» нові сертифікати атестації архітекторів, хоча не мали на це права. Аби схема працювала, вони незаконно змінювали персональні дані архітекторів у раніше виданих сертифікатах. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«Для цього представник Національної спілки архітекторів, за вказівкою керівника, передав підконтрольній третій особі свій електронний ключ для входу в електронну систему. Використовуючи ключ та прогалини в протоколах безпеки системи, здійснено несанкціоноване втручання та зміну особистих даних в старих сертифікатах архітекторів з окупованого Криму на необхідних «новостворених», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всі дії нових архітекторів з використанням таких «чорних» сертифікатів можуть бути визнані в судовому порядку незаконними, що потягне за собою інші негативні наслідки для забудовників та простих громадян. 

Співробітники СБУ викрили і заблокували схему у результаті слідчо-оперативних дій наприкінці минулого року. Під час обшуків за місцями проживання і роботи ділків правоохоронці виявили електронний ключ доступу до Системи, комп’ютерну техніку та інші цифрові носії інформації з доказами злочинних дій, що в подальшому було підтверджено відповідною судовою комп’ютерно-технічною експертизою.

На підставі зібраних доказів підозру оголошено керівнику Національної спілки архітекторів України, його заступниці та IT фахівцю, що безпосередньо здійснював втручання, за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, минулого року на Київщині співробітники Служби безпеки України викрили схему, організовану одним із місцевих забудовників, жертвами якої стали близько 50 українців.

Теги: СБУ забудова

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