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Організовував доставку техніки та окупантів в Україну: керівник залізниці РФ отримав підозру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Організовував доставку техніки та окупантів в Україну: керівник залізниці РФ отримав підозру
СБУ

Зловмисник залучив 185 російських компаній, які надавали власні вагони, цистерни та платформи для забезпечення логістичних потреб окупаційних військ

Служба безпеки України зібрала доказову базу на керівника ВАТ «Російські залізниці», який сприяв і продовжує сприяти повномасштабному вторгненню РФ в Україну. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Він організував доставку залізничним транспортом російської бронетехніки та особового складу у напрямку державного кордону України та на тимчасово окуповані території нашої держави», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для цього зловмисник залучив 185 російських компаній, які надавали власні вагони, цистерни та платформи для забезпечення логістичних потреб окупаційних військ. Наразі щодо вказаних компаній, за ініціативи СБУ, накладено економічні санкції РНБО України.

«Генеральному директору ВАТ «Російські залізниці» за матеріалами СБУ оголошено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни)», – зазначають в СБУ.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше підозру отримав представник окупаційної влади, який передав окупантам вугільну галузь Луганщини.

Теги: СБУ залізниця росія війна

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Кримінал

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