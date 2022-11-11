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Намагалися підкупити прокурора САП: «на гарячому» затримано двох громадян

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Намагалися підкупити прокурора САП: «на гарячому» затримано двох громадян
САП

Підозрюваних затримали під час передачі $50 тис 

Сьогодні, 11 листопада, Національне антикорунційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили двох осіб, які підбурювали обвинуваченого у справі, що наразі слухається у Вищому антикорупційному суді, надати неправомірну вигоду для нібито подальшого підкупу прокурора САП, аби той зголосився укласти угоду з обвинуваченим. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

«Осіб затримали одразу після одержання чергового траншу у $50 тис, за підозрою у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч. 4 ст. 27, ч.3 ст. 369, ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що пропозиція про «позитивне» рішення у справі за підозрою, а згодом і за обвинуваченням у спробі підкупу керівників НАБУ і САП, його учаснику надійшла у 2020 році. Відтоді ініціатори «вирішення питання» на користь учасника підкупу змінювали ціну та хизувалися зв’язками у НАБУ, САП та ВАКС, які мали переконати пристати на їхню пропозицію. В решті-решт, ціна дійшла до понад $1,8 млн. Під час передачі $50 тис їх викрили «на гарячому». 

Відомо, що розслідування злочину розпочато за заявою обвинуваченого. 

Раніше повідомлялося, що Спеціальна антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом виділення на будівництво доріг 1,5 млрд грн фірмі, засновницею якої є подруга голови Дніпропетровської ОВА.

Теги: САП НАБУ прокуратура

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