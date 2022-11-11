Намагалися підкупити прокурора САП: «на гарячому» затримано двох громадян

Підозрюваних затримали під час передачі $50 тис

Сьогодні, 11 листопада, Національне антикорунційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили двох осіб, які підбурювали обвинуваченого у справі, що наразі слухається у Вищому антикорупційному суді, надати неправомірну вигоду для нібито подальшого підкупу прокурора САП, аби той зголосився укласти угоду з обвинуваченим. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

«Осіб затримали одразу після одержання чергового траншу у $50 тис, за підозрою у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч. 4 ст. 27, ч.3 ст. 369, ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що пропозиція про «позитивне» рішення у справі за підозрою, а згодом і за обвинуваченням у спробі підкупу керівників НАБУ і САП, його учаснику надійшла у 2020 році. Відтоді ініціатори «вирішення питання» на користь учасника підкупу змінювали ціну та хизувалися зв’язками у НАБУ, САП та ВАКС, які мали переконати пристати на їхню пропозицію. В решті-решт, ціна дійшла до понад $1,8 млн. Під час передачі $50 тис їх викрили «на гарячому».

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Відомо, що розслідування злочину розпочато за заявою обвинуваченого.

Раніше повідомлялося, що Спеціальна антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом виділення на будівництво доріг 1,5 млрд грн фірмі, засновницею якої є подруга голови Дніпропетровської ОВА.