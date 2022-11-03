САП відкрила справу проти подруги керівника Дніпропетровщини

Досудове розслідування здійснюватимуть детективи НАБУ

Спеціальна антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом виділення на будівництво доріг 1,5 млрд грн фірмі, засновницею якої є подруга голови Дніпропетровської ОВА. Про це повідомила прессекретар САП Ольга Постоюк у коментарі «Укрінформу».

За її словами, прокурори після опрацювання інформації, оприлюдненої у журналістських розслідуваннях, порушили кримінальну справу за ст. 364 ч.2 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) і ст. 209 ч. 2 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі) ККУ.

Досудове розслідування здійснюватимуть детективи НАБУ.

Нагадаємо, НАБУ і САП оголосили підозру голові Рахункової палати. Також НАБУ спіймало на корупції директора одного із заводів «Укроборонпрому».