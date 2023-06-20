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Намагався зірвати контрудари бригади ЗСУ під Бахмутом. СБУ затримала жителя Донеччини

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Намагався зірвати контрудари бригади ЗСУ під Бахмутом. СБУ затримала жителя Донеччини
Чоловікові загрожує до 15 років тюремного ув’язнення
фото: СБУ

Інформатор здійснював передачу відомостей російській спецслужбі під вигаданим іменем через месенджер

Служба безпеки України викрила ще одного колаборанта під час контрдиверсійних заходів у фронтових районах Донеччини. Зловмисник передавав до ФСБ місця дислокації та напрямки руху підрозділів Збройних сил України, які задіяні у проведенні контрнаступальних операцій в районі Бахмута. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Особливо ворога цікавили координати бойових позицій та маршрути переміщення Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ. Також він повідомляв агресору про локації складів із паливно-мастильними матеріалами та кількість військових колон Сил оборони, які проходять через українські блокпости», – йдеться в повідомленні.

Інформатор здійснював передачу відомостей російській спецслужбі під вигаданим іменем через месенджер. При цьому він регулярно видаляв власну переписку з ФСБ.

«Розвідінформація потрібна була окупантам для планування власних дій, спрямованих на стримування контрударів ЗСУ на східному фронті, у тому числі за рахунок проведення прицільних артобстрілів», – зазначають в СБУ.

Намагався зірвати контрудари бригади ЗСУ під Бахмутом. СБУ затримала жителя Донеччини фото 1
Намагався зірвати контрудари бригади ЗСУ під Бахмутом. СБУ затримала жителя Донеччини фото 2
Намагався зірвати контрудари бригади ЗСУ під Бахмутом. СБУ затримала жителя Донеччини фото 3

Співробітники Служби безпеки затримали ворожого поплічника «на гарячому» під час спроби передачі інформації загарбнику.

Слідство встановило, що фігурантом є мешканець Костянтинівки Донецької області. На початку червня цього року він дистанційно залучений росіянами до протиправної діяльності. У їх поле зору він потрапив через неодноразові антиукраїнські коментарі під фейковими новинами на прокремлівських Телеграм-каналах.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюремного ув’язнення.

Раніше СБУ затримала працівника «Укрзалізниці», який готував диверсію на колії, щоб зірвати наступ ЗСУ.

Теги: СБУ Донеччина Бахмут ЗСУ війна

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