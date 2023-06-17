СБУ затримала зрадницю, яка зливала ворогу позиції українських захисників

Зрадниця також зливала інформацію про наслідки російських ударів, насамперед координати зруйнованих будівель місцевої інфраструктури

Служба безпеки Україна викрила чергового ворожого інформатора. Зрадниця зливала дані про оборону північних рубежів України в Сумській області. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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«Фігуранткою виявилась мешканка прикордонного міста Глухів. Вона передавала до ФСБ локації, орієнтовну кількість та наявне озброєння підрозділів ЗСУ, які залучені до оборони північних рубежів України», - пише пресслужба.

Зрадниця зливала інформацію про наслідки російських ударів, насамперед координати зруйнованих будівель місцевої інфраструктури. Ворог використовував відомості для підготовки нових та коригування повторних ворожих атак із застосуванням артилерії, мінометів та дронів-камікадзе.

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«Контррозвідники СБУ затримали зловмисницю на спробі передачі розвідданих російській спецслужбі. За даними слідства, фігурантка підтримувала комунікацію з окупантами через свого родича – громадянина Росії, який проживає в РФ і тривалий час співпрацює з ФСБ», - додає пресслужба.

Під час обшуку було вилучено комп'ютерну техніку й мобільні телефони, які зрадниця використовувала для фотофіксації українських об’єктів.

«Суд обрав їй запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмисниці загрожує до 8 років позбавлення волі», - пише СБУ.

Раніше повідомлялося, що СБУ повідомила про підозру соратнику Пригожина.

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Також Служба безпеки України зібрала масштабну доказову базу, яка свідчить про корупційну діяльність колишнього заступника міністра оборони України та екскерівника Департаменту державних закупівель цього відомства.