Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

СБУ затримала зрадницю, яка зливала ворогу позиції українських захисників

Діана Гасюк
glavcom.ua
СБУ затримала зрадницю, яка зливала ворогу позиції українських захисників
Фігуранткою виявилась мешканка прикордонного міста Глухів
фото: СБУ

Зрадниця також зливала інформацію про наслідки російських ударів, насамперед координати зруйнованих будівель місцевої інфраструктури

Служба безпеки Україна викрила чергового ворожого інформатора. Зрадниця зливала дані про оборону північних рубежів України в Сумській області. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Фігуранткою виявилась мешканка прикордонного міста Глухів. Вона передавала до ФСБ локації, орієнтовну кількість та наявне озброєння підрозділів ЗСУ, які залучені до оборони північних рубежів України», - пише пресслужба.

Зрадниця зливала інформацію про наслідки російських ударів, насамперед координати зруйнованих будівель місцевої інфраструктури. Ворог використовував відомості для підготовки нових та коригування повторних ворожих атак із застосуванням артилерії, мінометів та дронів-камікадзе.

«Контррозвідники СБУ затримали зловмисницю на спробі передачі розвідданих російській спецслужбі. За даними слідства, фігурантка підтримувала комунікацію з окупантами через свого родича – громадянина Росії, який проживає в РФ і тривалий час співпрацює з ФСБ», - додає пресслужба.

Під час обшуку було вилучено комп'ютерну техніку й мобільні телефони, які зрадниця використовувала для фотофіксації українських об’єктів.

«Суд обрав їй запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмисниці загрожує до 8 років позбавлення волі», - пише СБУ.

Раніше повідомлялося, що СБУ повідомила про підозру соратнику Пригожина.

Також Служба безпеки України зібрала масштабну доказову базу, яка свідчить про корупційну діяльність колишнього заступника міністра оборони України та екскерівника Департаменту державних закупівель цього відомства.

Читайте також: «Експерт» із телеканалів Медведчука отримав 10 років тюрми
Теги: Україна озброєння ворог зрадниця

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олена Зеленська кардинально не експериментує з іміджем
Перша леді України Олена Зеленська поміняла зачіску (фото)
12 червня, 11:26
Лідери країн «Великої сімки» беруть участь у засіданні з іншими запрошеними країнами, у тому числі з президентом України Володимиром Зеленським, у Хіросімі, Японія, 21 травня
Китай заявив, що єдиний спосіб закінчення війни – «політичний діалог» з окупантами
22 травня, 15:31
На Житомирщині пролунали вибухи
На Житомирщині пролунали вибухи
6 червня, 03:37
Резиденція президента США у Вашингтоні
США найближчим часом оголосять додаткові пакети безпекової допомоги для України
7 червня, 01:44
Артилеристи уразили п'ять районів зосередження живої сили ворога
Авіація ЗСУ завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу РФ – Генштаб
11 червня, 07:17
З початку року Україна отримала вже 6 млрд дол. грантових коштів прямої бюджетної підтримки від США
Україна отримала новий грант від США: куди підуть кошти
31 травня, 19:38
Макс Барських часто виступає на благодійних концертах, допомагаючи ЗСУ
На Макса Барських написали заяву в поліцію. Що трапилось
13 червня, 15:35
Ворог завдавав артилерійських ударів по м. Очаків Очаківської громади
Атака дронів по Київщині, РФ наступає на Сватівщині: ситуація в регіонах
30 травня, 10:24
До 2050 року всі автовиробники будуть випускати тільки електромобілі
Електромобілі купують частіше: МВС назвало причину
6 червня, 14:10

Суспільство

Окупанти обстріляли Донеччину: є поранені
Окупанти обстріляли Донеччину: є поранені
На Херсонщині мирний житель підірвався на міні
На Херсонщині мирний житель підірвався на міні
СБУ затримала зрадницю, яка зливала ворогу позиції українських захисників
СБУ затримала зрадницю, яка зливала ворогу позиції українських захисників
Окупанти обстріляли цивільне авто на Харківщині: є загиблі
Окупанти обстріляли цивільне авто на Харківщині: є загиблі
Радник голови Офісу президента оцінив ядерні погрози Лукашенка
Радник голови Офісу президента оцінив ядерні погрози Лукашенка
Хвилина мовчання: згадаймо вчителя історії та майданівця Івана Макара
Хвилина мовчання: згадаймо вчителя історії та майданівця Івана Макара

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
Після підриву ГЕС росіяни вже просять повернутися до загальновизнаних кордонів – ISW
15K
Чому рашисти сьогодні обстріляли Київ. Головна причина
15K
Путін погрожує атакувати країни НАТО. Нові заяви диктатора
12K
Перша заповідь українця, яку має знати кожен
8684
Експрем’єр Британії Джонсон знайшов неочікувану роботу
7037
Росія хоче підірвати ЗАЕС. Зеленський назвав причину

Новини

Знищення «Алігатора» і 20 ворожих баз: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
Сьогодні, 06:43
Антикорупційна рада при Міноборони: на організацію чиниться тиск із залученням Шарія і Рабіновича
Вчора, 19:39
Нічна атака на південь: Генштаб повідомив про кількість збитих «Шахедів»
Вчора, 06:47
На Донбасі зросла кількість бойових зіткнень – Генштаб
15 червня, 07:27
ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
14 червня, 06:50
Стало відомо, коли союзники почнуть тренувати українських пілотів на F-16
14 червня, 06:12

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту