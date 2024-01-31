Нардеп від «Слуги народу» отримав підозру через недостовірну декларацію

Правоохоронці підозрюють нардепа в недостовірній декларації криптовалюти на 24,6 млн грн

2020 року депутат задекларував криптовалюту, яка, за інформацією слідства, йому не належала

Український народний депутат міг неправдиво задекларувати криптовалюту вартістю у 24 млн грн. Йому повідомлено про підозру. Про це інформує пресслужба Національного антикорупційного бюро України.

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Джерела «Главкома» зазначили, що йдеться про народного депутата від партії «Слуга народу» Олександра Маріковського.

За інформацією слідства, 2020 року депутат задекларував криптовалюту, яка нібито належала йому з 2019 року. Але правоохоронці встановили, що вказаний нардепом криптогаманець ніколи йому не належав, а транзакції з купівлі криптовалюти здійснювали громадяни іншої держави, які не мають відношення до підозрюваного.

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«Вартість криптоактиву, який свідомо недостовірно задекларував підозрюваний, оцінено експертами у 24,6 млн грн», – уточнюють у НАБУ.

Розслідування здійснювали у співпраці з компетентними органами США у межах міжнародної правової допомоги.

Раніше член фракції «Слуга народу» Олександр Маріковський заявляв, що шокований корупцією серед колег. Він зазначав, що військові обурені хабарництвом й закликав провести перевірку всередині фракції.

Як повідомлялося, Служба безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро викрила нардепа від «Слуги народу» Анатолія Гунька. За гроші посадовець обіцяв бізнесмену забезпечити надання в обробіток державних земельних ділянок Національної академії аграрних наук України. Правоохоронці задокументували злочинну діяльність нардепа та викрили його «на гарячому» під час отримання ним першої частини неправомірної вигоди у розмірі $85 тис.

До слова, Зеленський розповів, чому не може розпустити свою команду.