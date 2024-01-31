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Нардеп від «Слуги народу» отримав підозру через недостовірну декларацію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Нардеп від «Слуги народу» отримав підозру через недостовірну декларацію
Правоохоронці підозрюють нардепа в недостовірній декларації криптовалюти на 24,6 млн грн
фото з відкритих джерел

2020 року депутат задекларував криптовалюту, яка, за інформацією слідства, йому не належала

Український народний депутат міг неправдиво задекларувати криптовалюту вартістю у 24 млн грн. Йому повідомлено про підозру. Про це інформує пресслужба Національного антикорупційного бюро України.

Джерела «Главкома» зазначили, що йдеться про народного депутата від партії «Слуга народу» Олександра Маріковського.

За інформацією слідства, 2020 року депутат задекларував криптовалюту, яка нібито належала йому з 2019 року. Але правоохоронці встановили, що вказаний нардепом криптогаманець ніколи йому не належав, а транзакції з купівлі криптовалюти здійснювали громадяни іншої держави, які не мають відношення до підозрюваного.

«Вартість криптоактиву, який свідомо недостовірно задекларував підозрюваний, оцінено експертами у 24,6 млн грн», – уточнюють у НАБУ.

Розслідування здійснювали у співпраці з компетентними органами США у межах міжнародної правової допомоги.

Раніше член фракції «Слуга народу» Олександр Маріковський заявляв, що шокований корупцією серед колег. Він зазначав, що військові обурені хабарництвом й закликав провести перевірку всередині фракції.

Як повідомлялося, Служба безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро викрила нардепа від «Слуги народу» Анатолія Гунька. За гроші посадовець обіцяв бізнесмену забезпечити надання в обробіток державних земельних ділянок Національної академії аграрних наук України. Правоохоронці задокументували злочинну діяльність нардепа та викрили його «на гарячому» під час отримання ним першої частини неправомірної вигоди у розмірі $85 тис.

До слова, Зеленський розповів, чому не може розпустити свою команду.

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Теги: депутат партія Слуга народу криптовалюта НАБУ

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