Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Рада розблокувала підписання законопроєкту про легалізацію медичного канабісу

Діана Гасюк
glavcom.ua
Рада розблокувала підписання законопроєкту про легалізацію медичного канабісу
фото з відкритих джерел

Рішення про скасування прийняття відповідного закону не отримало необхідної мінімальної кількості голосів

Верховна Рада розблокувала можливість підписання законопроєкту №7457-П, який передбачає легалізацію медичного канабісу в Україні. Про це у Telegram повідомив нардеп від партії «Голос» Ярослав Железняк.

За його словами, рішення про скасування прийняття відповідного закону за підсумками голосування за постанову №7457-П не отримало необхідної мінімальної кількості голосів. Тепер цей документ може бути направлений на підпис президенту.

Як відомо, лідерка фракції і партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заблокувала підписання закону про легалізацію канабісу.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про медичний канабіс у другому читанні. За прийняття зазначеного законопроєкту проголосували 248 народних депутатів. Закон регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності.

До слова, народна депутатка від опозиційної «ЄС» Ірини Геращенко заявила, що закон містить взаємовиключні норми і багато в чому не був потрібен. Інший депутат від «ЄС» – Володимир В'ятрович повідомив, що подав до законопроєкту двадцять правок, однак жодної з них комітет не врахував, як і жодної правки (з понад 800) не членів комітету.

Народна депутатка Леся Василенко («Голос») після прийняття закону про легалізацію медичного канабісу заявила, що ці «природні ліки» потрібні кожному третьому українцю.

Теги: медичний канабіс Ярослав Железняк закон депутат Верховна Рада Юлія Тимошенко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іллю Киву заочно засудили до 14 років ув'язнення з конфіскацією майна у справі про держзраду
Львівський суд викликав мертвого Киву на засідання
19 грудня, 2023, 15:40
Як зазначив Юрчишин, Україні потрібно покращувати рівень якості доступу до інформації
Чи повернуться журналісти до парламенту? Новий глава комітету зі свободи слова дав прогноз
22 грудня, 2023, 08:00
Призивний вік планується знизити до 25 років, а права ухилянтів – обмежити
Мобілізація по-новому. Безугла показала фінальну версію законопроєкту
22 грудня, 2023, 14:50
У військкоматах збереглася застаріла система паперового обліку та підходи щодо залучення до війська
«Військкомати застрягли у минулому». Голова комітету з нацбезпеки розкритикував мобілізацію
9 сiчня, 11:43
У парламенті зареєстровано законопроєкт, яким пропонується прирівняти корупцію під час війни в Україні до державної зради
Корупція дорівнюватиме держзраді? Автор законопроєкту пояснив нюанс
30 грудня, 2023, 13:37
Мовний омбудсмен протягом 2023 здійснив 125 державних контролів за застосуванням державної мови
Мовний омбудсмен повідомив, яку кількість штрафів наклав торік
12 сiчня, 19:47
Участь у війні проти України закриває воєнним злочинцям пів світу
Контракт із армією РФ. Опозиціонер Яшин попередив росіян про небезпеку
9 сiчня, 11:14
Скласти особисте розпорядження на випадок своєї загибелі про виплату можна буде з квітня 2024 року
Військові зможуть обрати отримувачів грошової допомоги на випадок своєї смерті
30 грудня, 2023, 07:54
Поліція звинуватила чоловіка у керуванні дроном DJI Mavic 2
У Норвегії чоловік постане перед судом, бо запустив дрон під час візиту Зеленського
13 сiчня, 03:45

Події в Україні

Удар по Харкову: кількість постраждалих зросла
Удар по Харкову: кількість постраждалих зросла
Рада розблокувала підписання законопроєкту про легалізацію медичного канабісу
Рада розблокувала підписання законопроєкту про легалізацію медичного канабісу
Росія завдала удару по Харкову: є постраждалі
Росія завдала удару по Харкову: є постраждалі
Стало відомо, скільки тонн вантажів перевезла «Укрзалізниця» у 2023 році
Стало відомо, скільки тонн вантажів перевезла «Укрзалізниця» у 2023 році
У Харкові пролунали потужні вибухи
У Харкові пролунали потужні вибухи
Умєров пояснив, як запуск е-реєстру військовозобов'язаних допоможе армії
Умєров пояснив, як запуск е-реєстру військовозобов'язаних допоможе армії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Кім Чен Ин планує визнати Південну Корею окремою державою
43K
400 тис. грн на залізничні квитки. Голова «Слуги народу» пояснила, куди їздила минулого року
12K
США вилучили іранську зброю, яка прямувала для хуситів
11K
Мін'юст повідомив, який сигнал країни БРІКС дали Росії на зустрічі в Давосі
11K
«Третя світова почнеться обовʼязково»: пропагандисти РФ радіють новинам зі Сходу
6630
Збиття російського А-50. У Росії назвали кількість загиблих льотчиків

Новини

17 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Окупанти посилено штурмують на двох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:15
Хмарно, мокрий сніг: прогноз погоди на 16 січня
Вчора, 05:50
16 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Kernel сплатив до бюджету 4,3 млрд грн податків у 2023 році
15 сiчня, 17:43
Дощі та потепління: синоптикиня здивувала прогнозом погоди
15 сiчня, 14:40

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua