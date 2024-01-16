Рада розблокувала підписання законопроєкту про легалізацію медичного канабісу

Рішення про скасування прийняття відповідного закону не отримало необхідної мінімальної кількості голосів

Верховна Рада розблокувала можливість підписання законопроєкту №7457-П, який передбачає легалізацію медичного канабісу в Україні. Про це у Telegram повідомив нардеп від партії «Голос» Ярослав Железняк.

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За його словами, рішення про скасування прийняття відповідного закону за підсумками голосування за постанову №7457-П не отримало необхідної мінімальної кількості голосів. Тепер цей документ може бути направлений на підпис президенту.

Як відомо, лідерка фракції і партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заблокувала підписання закону про легалізацію канабісу.

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Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про медичний канабіс у другому читанні. За прийняття зазначеного законопроєкту проголосували 248 народних депутатів. Закон регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності.

До слова, народна депутатка від опозиційної «ЄС» Ірини Геращенко заявила, що закон містить взаємовиключні норми і багато в чому не був потрібен. Інший депутат від «ЄС» – Володимир В'ятрович повідомив, що подав до законопроєкту двадцять правок, однак жодної з них комітет не врахував, як і жодної правки (з понад 800) не членів комітету.

Народна депутатка Леся Василенко («Голос») після прийняття закону про легалізацію медичного канабісу заявила, що ці «природні ліки» потрібні кожному третьому українцю.