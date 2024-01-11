Безугла йде зі «Слуги народу». Депутатка Геращенко спрогнозувала наслідки

Безугла написала заяву на вихід з політсили і заявила, що «слабка партія» у війну їй не потрібна

Геращенко стверджує, що Офіс президента та керівництво Ради боялися виходу Безуглої із фракції

Народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко припустила, що депутатка Мар’яна Безугла після виходу із фракції «Слуга народу» може «наплести все, що знає».

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«Насправді, ОП і керівництво ВР та слуг цього дуже боялися. Бо ж торпеда Марʼяна, навіть коли виконує завдання, в запалі може вийти з під контролю і її несе. І вона плете все, що знає, а знає вона багато. Тому буде цікаво», – йдеться у повідомленні Геращенко.

Депутатка від «Європейської солідарності» додала, що тепер голова Ради Руслан Стефанчук зобов’язаний внести на голосування постанову по відкликанню Безуглої з посади заступника парламентського комітету. «Бо ж сам вчора бовкнув в коментарі Інтерфаксу, що це – квота слуг», – зазначила вона.

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Нагадаємо, народна депутатка Мар’яна Безугла написала заяву на вихід з фракції та партії «Слуга народу». «Слабка фракція та партія у війну мені не потрібна. Продовжу підтримувати ініціативи Президента, але не хочу мати спільні зобовʼязання з нардепами фракції, які встромляють ніж у спину», – заявила Безугла.

Нагадаємо, 10 січня, представники «Слуги народу» відмовилися вносити на розгляд постанову про звільнення з посади заступника голови парламентського комітету скандальної Мар’яни Безуглої.

Як повідомлялося, нардеп Вадим Івченко повідомив, що Комітет з питань безпеки, оборони та розвідки прийняв рішення про відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету.

6 січня у Верховній Раді було зареєстровано проєкт постанови про відкликання народної депутатки України Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.