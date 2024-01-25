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Тищенко згадав колишню роботу та спустився у метро

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Тищенко згадав колишню роботу та спустився у метро
Депутат заявив, що поставить «на коліна перед українським народом» усіх корупціонерів 
фото: Микола Тищенко/Facebook

Нардеп переконує, що знайшов винних у проблемах столичного метрополітену

Народний депутат Микола Тищенко заявив, що розібрався, хто винен у проблемах метрополітену та електричного транспорту Києва. Він пригадав свою колишню роботу ресторатором і ведучим проєкту «Ревізор з Тищенко» та спустився у підземку. Фото виклав у себе на сторінці в Facebook.

«Сьогодні засідання комітету з питань транспорту та інфраструктури. У порядку денному стоїть мій звіт як заступника голови комітету та голови контрольно-ревізійної робочої групи щодо метрополітену та електричного транспорту м. Києва. Забігаючи наперед скажу, що ми з колегами вже розібралися в ситуації. Чітко бачимо, хто винний: хто використав державні кошти не за призначенням та не виконав свої професійні обов’язки», – йдеться у повідомленні нардепа.

Тищенко згадав колишню роботу та спустився у метро фото 1

Окрім того, Тищенко назвав себе «головним ревізором країни» та повідомив, як «війна вимагає від нас усіх максимальної відповідальності». «Після звіту будемо з народними депутатами ініціювати відкриття карної справи. Бо на війні, як на війні», – наголосив депутат.

Микола Тищенко заявив, що «подолає внутрішнього ворога», а також пообіцяв усіх корупціонерів поставити «на коліна перед українським народом».

Нагадаємо, рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» (усього шість станцій) у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом пів року. Перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні. Із 13 грудня у столиці між станціями метро «Теремки» – «Деміївська» курсує «човниковий» рух поїздів.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва проводиться дослідження обставин у кримінальному проваджені, розпочатому за фактом службової недбалості, у зв’язку з виникненням аварійної ситуації, що призвела до порушення герметичності, протікання води та потрапляння піску в тунель київського метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії метро.

До слова, заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник розповів, що на ділянці столичного метрополітену між станціями «Почайна» і «Тараса Шевченка» просідають тунелі, міська влада готується до планового ремонту. Рух поїздів перекривати повністю не будуть. Найімовірніше, на ділянці організують почерговий човниковий рух одним тунелем в обидві сторони.

Читайте також: На ділянці метро між станціями «Либідська» – «Деміївська» побудують новий тунель
Теги: Київ метро Микола Тищенко депутат

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