Названо окупантів, які командували ударом по дитячому майданчику в Кривому Розі

Люди приносили на місце ворожого удару квіти та дитячі іграшки

Служба безпеки зібрала доказову базу на командування збройних угруповань РФ, яке організувало ракетний удар по Кривому Розі 4 квітня 2025 року. Йдеться про ворожу атаку по житловій забудові та дитячому майданчику в густонаселеному районі центральної частини міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За матеріалами справи, під час повітряного нападу окупанти застосували балістичну ракету «Іскандер-М» з осколково-фугасною бойовою частиною. Внаслідок ворожого «прильоту» загинули десятки цивільних, серед них – дев'ять дітей.

Як встановило розслідування, загальне керівництво атакою здійснював генерал-полковник Олексій Кім – начальник штабу об’єднаного угруповання військ РФ. Для організації ракетного удару він залучив віцеадмірала Олександра Пешкова – начальника Об’єднаного центру планування і координації вогневого ураження противника.

За даними слідства, підготовку і технічне забезпечення повітряного нападу доручили контрадміралу Олексію Петрушину – начальнику центру управління розвідкою і координацією вогневого ураження противника об’єднаного угруповання військ РФ. Разом з ним ці завдання виконував очільник управління ракетних військ і артилерії об’єднаного угруповання військ країни-агресора полковник Олександр Кісєдобрєв.

Слідчі Служби безпеки заочно повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, що спричинили загибель людей, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Нагадаємо, удар Росії по Кривому Рогу 4 квітня став найбільшим вбивством дітей за весь час війни в Україні. Як інформує «Главком», про це заявив верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк.

Раніше з’явилися фото дев’яти загиблих після атаки на Кривий Ріг дітей.