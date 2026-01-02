Головна Країна Кримінал
Обікрав родину загиблої захисниці «Азовсталі». На Прикарпатті викрито поліцейського

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Обікрав родину загиблої захисниці «Азовсталі». На Прикарпатті викрито поліцейського
За даними слідства, правоохоронець заволодів коштами державної одноразової грошової допомоги, виплаченої батькові військовослужбовиці Національної гвардії
фото: Офіс генпрокурора

Один із заступників начальника Управління поліції охорони в Івано-Франківській області отримав підозру

Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури повідомили про підозру одному із заступників начальника Управління поліції охорони в Івано-Франківській області за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, правоохоронець заволодів коштами державної одноразової грошової допомоги, виплаченої батькові військовослужбовиці Національної гвардії України, яка загинула у квітні 2022 року під час виконання бойового завдання на території заводу Азовсталь у Маріуполь.

Слідством встановлено, що підозрюваний перебував у родинних стосунках із батьком загиблої захисниці. Дізнавшись про отримання ним державної допомоги у зв’язку з загибеллю доньки, посадовець вирішив заволодіти цими коштами.

«Щоб увійти в довіру, правоохоронець запропонував потерпілому переїхати до Івано-Франківської області, використовуючи службове становище, влаштував його на роботу до Управління поліції охорони та пообіцяв допомогу з придбанням житла. Надалі, зловживаючи довірою чоловіка, у 2023 році підозрюваний придбав квартиру в новобудові площею понад 100 кв. м вартістю майже 2,7 млн грн, переконуючи, що житло купується для батька загиблої військовослужбовиці.  Водночас майнові права на нерухомість він оформив на свою близьку родичку, а після введення будинку в експлуатацію зареєстрував на неї і право власності», – наголошує Офіс генпрокурора.

До слова, столичні правоохоронці повідомили про підозру 35-річному киянину, який привласнив $30 тис., обіцяючи поставити дрони для фронту. Замість допомоги армії, безробітний зловмисник нажився на знайомому волонтері.

