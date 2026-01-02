Обікрав родину загиблої захисниці «Азовсталі». На Прикарпатті викрито поліцейського

Один із заступників начальника Управління поліції охорони в Івано-Франківській області отримав підозру

Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури повідомили про підозру одному із заступників начальника Управління поліції охорони в Івано-Франківській області за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, правоохоронець заволодів коштами державної одноразової грошової допомоги, виплаченої батькові військовослужбовиці Національної гвардії України, яка загинула у квітні 2022 року під час виконання бойового завдання на території заводу Азовсталь у Маріуполь.

Слідством встановлено, що підозрюваний перебував у родинних стосунках із батьком загиблої захисниці. Дізнавшись про отримання ним державної допомоги у зв’язку з загибеллю доньки, посадовець вирішив заволодіти цими коштами.

«Щоб увійти в довіру, правоохоронець запропонував потерпілому переїхати до Івано-Франківської області, використовуючи службове становище, влаштував його на роботу до Управління поліції охорони та пообіцяв допомогу з придбанням житла. Надалі, зловживаючи довірою чоловіка, у 2023 році підозрюваний придбав квартиру в новобудові площею понад 100 кв. м вартістю майже 2,7 млн грн, переконуючи, що житло купується для батька загиблої військовослужбовиці. Водночас майнові права на нерухомість він оформив на свою близьку родичку, а після введення будинку в експлуатацію зареєстрував на неї і право власності», – наголошує Офіс генпрокурора.

До слова, столичні правоохоронці повідомили про підозру 35-річному киянину, який привласнив $30 тис., обіцяючи поставити дрони для фронту. Замість допомоги армії, безробітний зловмисник нажився на знайомому волонтері.