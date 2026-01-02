На Вінниччині чоловік зґвалтував 13-річну падчерку, коли її мати була на пологах

Чоловіка тримають під вартою без можливості внесення застави

Чоловіку з Вінниччини оголосили підозру у зґвалтуванні 13-річної падчерки. Інцидент відбувся, коли рідна мати дівчинки перебувала на пологах у лікарні. Про це повідомляє обласна прокуратура та Офіс Генерального прокурора, передає «Главком».

Інцидент відбувся ще у серпні 2025 року, тоді 38-річний чоловік зґвалтував 13-річну доньку своєї співмешканки. За даними слідства він проживав з жінкою та її дитиною, вони жили у цивільному шлюбі.

Дитина не розповіла про злочин одразу, лише через певний час вона поділилася цим зі старшої сестрою. Дівчина повідомила про це у поліцію. «За процесуального керівництва прокурорів Гайсинської окружної прокуратури 39-річному жителю Гайсинського району повідомлено про підозру у зґвалтуванні 13-річної падчерки (ч. 4 ст. 152 КК України)», – зазначається у повідомленні Офісу Генерального прокурора.

За клопотанням прокурорів чоловіка залишили під вартою без можливості внести заставу. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від восьми до 15 років.

Раніше «Главком» писав про те, що 57-річний обвинувачений з початку 2024 року по липень 2025 року ґвалтував та розбещував шестирічну онучку та її дев'ятирічну подружку. Одночасно чоловік демонстрував їм порновідео з інтернету.

Також повідомлялося, що Київська міська прокуратура та ювенальні прокурори Шевченківської окружної прокуратури міста Києва винесли вирок чоловіку за вчинення домашнього насильства щодо малолітньої доньки та падчерки. 38-річному уродженцю Кіровоградської області присудили 15 років ув’язнення. В Офісі генерального прокурора заявили, що цей вирок буде оскаржений,