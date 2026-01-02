Головна Країна Кримінал
Колишній гауляйтер Херсона Кобець отримав вирок

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У березні 2022 року Кобець нелегально виїхав за межі України і через треті країни прибув до захопленого на той час Херсона
фото: СБУ

За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки довічне позбавлення волі з конфіскацією майна заочно отримав колаборант Олександр Кобець – ексочільник окупаційної адміністрації Херсона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Як встановило розслідування, перед початком повномасштабної війни Кобець проживав у Києві, де займався комерцією і мав тісні зв’язки з представниками РФ. У березні 2022 року він нелегально виїхав за межі України і через треті країни прибув до захопленого на той час Херсона. Там його окупанти призначили керівником окупаційної адміністрації і доручили поширювати кремлівський режим у портовому місті.

«Отримавши «посаду», Кобець одразу приступив до підготовки псевдореферендуму щодо «приєднання» регіону до складу РФ. Також гауляйтер запроваджував російське «законодавство» у захоплених комунальних установах та закладах соціальної сфери, зокрема в школах, лікарнях та дитсадках. За матеріалами справи, злочинну діяльність зрадник координував з ще одним гауляйтером – Володимиром Сальдо та кураторами з Москви», – йдеться у повідомленні.

СБУ наголошує, що невдовзі після призначення окупанти усунули Кобця «з крісла» окупаційного мера Херсона та відправили «з пониженням» до Генічеська налагоджувати діяльність місцевих фейкових органів РФ. За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

До слова, Печерський районний суд Києва визнав колишнього премʼєр-міністра Миколу Азарова винним у державній зраді. Разом із політиком вирок отримала його помічниця та адміністраторка телеграм-каналу.

