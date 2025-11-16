Безпілотники атакували Росію: головне за ніч

«Главком» зібрав головні події ночі проти 16 листопада, щоб ви були в курсі актуальних новин

Безпілотники атакували Саратівську та Волгоградську області у Росії, президент США Дональд Трамп зробив велике вкладення грошей у «правильні» компанії, Сполучені Штати хочуть витіснити російський газ з ринку, глава МЗС Туреччини Хакан Фідан зробив заяву про війну в Україні.

Атака на Саратівську область

У ніч на 16 листопада безпілотники атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області у Росії.

Повідомляється, що у Самарській області безпілотники атакували НПЗ. Місцеві пишуть, що чули близько десяти вибухів.

Як відомо, Новокуйбишевський НПЗ є одним з ключових підприємств у Самарській області, і його потужності дозволяють переробляти до 8,8 мільйона тонн нафти на рік.

США хочуть витіснити російський газ

Американські посадовці активізували свою діяльність у Європі, проводячи переговори та просуваючи постачання американської нафти і газу з метою повного витіснення російського палива з європейського ринку. За інформацією Financial Times, посилаючись на власні джерела, Вашингтон прагне прибрати «весь до останньої молекули» російський газ із енергетичного балансу Європи.

Ця кампанія США відбувається одночасно зі складнощами, які виникли у нафтотрейдера Gunvor при спробі придбати закордонні активи російської компанії «Лукойл», що потрапила під американські санкції у жовтні. Угода ускладнилася через посилену увагу ЗМІ до минулих зв'язків Gunvor із Росією. Міністерство фінансів США вже попередило трейдера, що не видасть ліцензію на ведення бізнесу до завершення війни з Україною.

Вибухи у Волгограді

У ніч на 16 листопада безпілотники вдарили по нафтопереробному заводу «Лукойл» у Волгограді. Під час атаки російське ППО влучило у багатоповерхівку.

Повідомляється, що безпілотники декілька разів влучили у НПЗ «Лукойл», який вже перебував під атакою БпЛА раніше.

Під час відбиття атаки на НПЗ «Лукойл» російське ППО поцілило у житлову багатоповерхівку.

Трамп інвестував великі суми в облігації «корисних» компаній

Президент США Дональд Трамп за останні місяці здійснив купівлю корпоративних та муніципальних облігацій на суму щонайменше $82 млн. Він інвестував кошти в компанії та галузі, які потенційно можуть отримати вигоду від його політичних рішень.

Згідно з фінансовими звітами, поданими до Управління з етики в уряді США, у період з кінця серпня по початок жовтня Трамп здійснив понад 175 фінансових операцій. Хоча точні суми не вказані для кожної покупки, загальна верхня межа цих операцій може сягати понад $337 млн.

Глава МЗС Туреччини зробив заяву про війну в Україні

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан вважає, що війна між Україною та Росією неминуче завершиться переговорним процесом, і підкреслює, що Туреччина є найбільш прийнятним місцем для його проведення.

Фідан зазначив, що війна триває вже четвертий рік, а її глобальні наслідки відчуваються дуже гостро. На його думку, бойові дії зараз перебувають у своїй найгіршій точці, оскільки сторони зосереджені на знищенні енергетичної та транспортної інфраструктури, і війна перетворилася на «війну дронів». Міністр стверджує, що на фронті «ніхто нікуди не може рухатися», а просування можливе лише ціною величезних втрат.