В Ужгороді 17-річний підліток випав з вікна підʼїзду свого будинку

Попри зусилля медиків, підліток помер

В Ужгороді загинув 17-річний хлопець, який випав з вікна під’їзду на п’ятому поверсі житлового будинку. Його тіло знайшов батько, який чекав на повернення сина додому. Як інформує «Главком», про це повідомили у поліції Закарпатської області.

Трагедія трапилася 3 січня о 22:18 на вулиці Марії Заньковецької в Ужгороді. Спочатку на місце події приїхала «швидка» для реанімації хлопця. Попри зусилля медиків, підліток помер.

Слідчі Ужгородського районного управління поліції зʼясували, що хлопець випав з вікна під’їзду, розташованого на п’ятому поверсі багатоповерхового будинку.

«Батько хлопця повідомив, що того вечора під час телефонної розмови син сказав йому, що невдовзі повернеться додому. Згодом чоловік вийшов із квартири, де помітив відчинене вікно у під’їзді, а під будинком – тіло сина», – розповіли у поліції.

За фактом загибелі неповнолітнього слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у ніч проти 8 листопада у Тернопільському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки військовозобов’язаний випав із вікна п’ятого поверху. Чоловіка госпіталізували до реанімаційного відділення обласної лікарні.

Також у Києві чоловік випав з висоти 19-го поверху та приземлився на дах автівки.