Неякісні вагони для Укрзалізниці: керівників заводу підозрюють у збитках на 64 млн

Вікторія Літвінова
Вагони стали непридатними до експлуатації набагато раніше передбаченого нормативного строку через неякісну сталь і грубі зварні порушення
Фото: Офіс генерального прокурора

Посадовці використали неякісну сталь і порушили технологію зварювання – слідство

Трьох посадовців вагонобудівного заводу підозрюють у заволодінні коштами «Укрзалізниці» шляхом постачання пасажирських вагонів, виготовлених із грубими порушеннями технологій. Збитки державної залізничної компанії перевищили 64 мільйони гривень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора

Вагони для міжнародних рейсів виявилися браком 

За даними слідства, між «Укрзалізницею» та заводом було укладено договір на постачання пасажирських вагонів і колісних пар для руху як українською, так і європейською колією – тобто для міжнародних перевезень. Продукцію виготовили, поставили та ввели в експлуатацію.

Однак вже через кілька років під час планового технічного обслуговування у вагонах і візках виявили критичні дефекти – тріщини та розриви ключових елементів конструкції. Це при тому, що нормативний строк служби таких вагонів становить десятки років.

Призначені експертизи підтвердили: при виробництві використали сталь із заниженими фізико-технічними характеристиками, а зварні роботи виконали з грубими порушеннями. Фактично рухомий склад виявився непридатним до експлуатації на десятки років раніше, ніж передбачено нормативами.  

Фото: Офіс генерального прокурора

Підозра трьом посадовцям

Про підозру повідомлено колишньому директору заводу, чинному директору та начальнику управління підприємства. Їхні дії кваліфіковано за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

«Залізниця – це не просто транспорт. Це безпека людей і критична логістика держави, особливо в умовах війни. Жодних «технічних помилок» тут немає. Є свідомі рішення, і буде відповідальність», – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Це не перший корупційний скандал навколо закупівель «Укрзалізниці»: правоохоронці системно фіксують зловживання при постачанні товарів і послуг для державного перевізника.

Нагадаємо, НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура у 2024 році оприлюднили деталі масштабних корупційних схем на «Укрзалізниці»: лише за першу половину того року у справах щодо зловживань при закупівлях на рахунках підозрюваних арештували 262 мільйони гривень, понад 1,3 мільйона доларів і 754 тисячі євро. 

