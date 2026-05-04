Неякісні вагони для Укрзалізниці: керівників заводу підозрюють у збитках на 64 млн
Посадовці використали неякісну сталь і порушили технологію зварювання – слідство
Трьох посадовців вагонобудівного заводу підозрюють у заволодінні коштами «Укрзалізниці» шляхом постачання пасажирських вагонів, виготовлених із грубими порушеннями технологій. Збитки державної залізничної компанії перевищили 64 мільйони гривень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Вагони для міжнародних рейсів виявилися браком
За даними слідства, між «Укрзалізницею» та заводом було укладено договір на постачання пасажирських вагонів і колісних пар для руху як українською, так і європейською колією – тобто для міжнародних перевезень. Продукцію виготовили, поставили та ввели в експлуатацію.
Однак вже через кілька років під час планового технічного обслуговування у вагонах і візках виявили критичні дефекти – тріщини та розриви ключових елементів конструкції. Це при тому, що нормативний строк служби таких вагонів становить десятки років.
Призначені експертизи підтвердили: при виробництві використали сталь із заниженими фізико-технічними характеристиками, а зварні роботи виконали з грубими порушеннями. Фактично рухомий склад виявився непридатним до експлуатації на десятки років раніше, ніж передбачено нормативами.
Підозра трьом посадовцям
Про підозру повідомлено колишньому директору заводу, чинному директору та начальнику управління підприємства. Їхні дії кваліфіковано за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.
«Залізниця – це не просто транспорт. Це безпека людей і критична логістика держави, особливо в умовах війни. Жодних «технічних помилок» тут немає. Є свідомі рішення, і буде відповідальність», – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.
Це не перший корупційний скандал навколо закупівель «Укрзалізниці»: правоохоронці системно фіксують зловживання при постачанні товарів і послуг для державного перевізника.
Нагадаємо, НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура у 2024 році оприлюднили деталі масштабних корупційних схем на «Укрзалізниці»: лише за першу половину того року у справах щодо зловживань при закупівлях на рахунках підозрюваних арештували 262 мільйони гривень, понад 1,3 мільйона доларів і 754 тисячі євро.
