Журналістка заявила про погрози від команди Тараса Тополі через інтерв’ю: деталі

Марічка Довбенко: «Адвокат Тараса Тополі погрожує мені»

Команда співака Тараса Тополі намагається заблокувати інтерв’ю у YouTube, яке він нещодавно дав журналістці та блогерці Марічці Довбенко. Про це у своїх соцмережах заявила сама Марічка Довбенко та розповіла про погрози від адвоката та команди артиста. Про це пише «Главком» із посиланням на допис журналістки.

Марічка Довбенко заявила, що команда Тараса Тополі намагається заблокувати її інтерв’ю на YouTube. За словами журналістки, вона отримала повідомлення від YouTube про подання скарги на її інтерв’ю з Тарасом Тополею за порушення конфіденційності.

«Команда артиста також погрожує заблокувати мій канал, подати в суд та знищити мою програму й моє ім’я. Ці погрози були висловлені в мій бік в ультимативній формі, щоб змусити видалити низку частин з інтерв’ю чи повністю все відео», – йдеться в дописі Довбенко.

Водночас Марічка Довбенко відмовляється видаляти інтерв’ю. На її думку, усе, що сказав співак під час інтерв’ю, було сказане «при здоровому глузді та добровільно». «Усі погрози в мій бік зафіксовані. Якщо це не зупиниться, вони будуть вважатися перешкоджанням моїй журналістській діяльності та будуть опубліковані, – заявила журналістка.

Крім цього, у коментарях під своїм дописом інтерв’юєрка пояснила, що саме від неї вимагали представники Тараса Тополі. «Мене не просили видалити, а вимагали в ультимативній формі. І не якийсь один два моменти, а 10 шматків», – додала блогерка.

Згодом Марічка Довбенко вийшла в сторис та заявила про погрози та тиск у її бік від адвоката співака. Журналістка заявила, що вона фіксує всі погрози та за потреби вона їх оприлюднить, тож вона чекає на вибачення від Тополі.

«Адвокат Тараса Тополі погрожує мені, що він знищить мою програму й моє імʼя. Привіт адвокату, привіт Тарасу Тополі. Якщо продовжаться будь-який тиск, шантаж і погрози в мій бік, усі погрози є зафіксованими й будуть опубліковані. Чекаю вибачення», – сказала Марічка Довбенко у своєму блозі. Водночас Тарас Тополя та його команда публічно не коментували цей інцидент.

До слова, в інтерв'ю Марічці Довбенко Тарас Тополя заявив, що Олена Тополя заблокувала його після того, як пара оголосила про розлучення. Тарас Тополя пояснив, чому новина про його розлучення з Оленою Тополею не була спільною з нею. Співак не зміг опублікувати допис у співавторстві з ексдружиною.