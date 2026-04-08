Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Журналістка заявила про погрози від команди Тараса Тополі через інтерв’ю: деталі

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Між Марічкою Довбенко та Тарасом Тополею розгорівся скандал після інтерв'ю співака
колаж: glavcom.ua

Марічка Довбенко: «Адвокат Тараса Тополі погрожує мені»

Команда співака Тараса Тополі намагається заблокувати інтерв’ю у YouTube, яке він нещодавно дав журналістці та блогерці Марічці Довбенко. Про це у своїх соцмережах заявила сама Марічка Довбенко та розповіла про погрози від адвоката та команди артиста. Про це пише «Главком» із посиланням на допис журналістки.

Марічка Довбенко заявила, що команда Тараса Тополі намагається заблокувати її інтерв’ю на YouTube. За словами журналістки, вона отримала повідомлення від YouTube про подання скарги на її інтерв’ю з Тарасом Тополею за порушення конфіденційності.

фото: Іnstagram/marichka.dovbenko

«Команда артиста також погрожує заблокувати мій канал, подати в суд та знищити мою програму й моє ім’я. Ці погрози були висловлені в мій бік в ультимативній формі, щоб змусити видалити низку частин з інтерв’ю чи повністю все відео», – йдеться в дописі Довбенко.

фото: Іnstagram/marichka.dovbenko

Водночас Марічка Довбенко відмовляється видаляти інтерв’ю. На її думку, усе, що сказав співак під час інтерв’ю, було сказане «при здоровому глузді та добровільно». «Усі погрози в мій бік зафіксовані. Якщо це не зупиниться, вони будуть вважатися перешкоджанням моїй журналістській діяльності та будуть опубліковані, – заявила журналістка.

фото: Іnstagram/marichka.dovbenko

Крім цього, у коментарях під своїм дописом інтерв’юєрка пояснила, що саме від неї вимагали представники Тараса Тополі. «Мене не просили видалити, а вимагали в ультимативній формі. І не якийсь один два моменти, а 10 шматків», – додала блогерка.

фото: скриншот Іnstagram/marichka.dovbenko

Згодом Марічка Довбенко вийшла в сторис та заявила про погрози та тиск у її бік від адвоката співака. Журналістка заявила, що вона фіксує всі погрози та за потреби вона їх оприлюднить, тож вона чекає на вибачення від Тополі.

«Адвокат Тараса Тополі погрожує мені, що він знищить мою програму й моє імʼя. Привіт адвокату, привіт Тарасу Тополі. Якщо продовжаться будь-який тиск, шантаж і погрози в мій бік, усі погрози є зафіксованими й будуть опубліковані. Чекаю вибачення», – сказала Марічка Довбенко у своєму блозі. Водночас Тарас Тополя та його команда публічно не коментували цей інцидент.

фото: Марічка Довбенко/YouTubе

До слова, в інтерв'ю Марічці Довбенко Тарас Тополя заявив, що Олена Тополя заблокувала його після того, як пара оголосила про розлучення. Тарас Тополя пояснив, чому новина про його розлучення з Оленою Тополею не була спільною з нею. Співак не зміг опублікувати допис у співавторстві з ексдружиною.

Теги: шоубіз інтерв'ю Тарас Тополя журналіст скандал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Шоу-біз

Журналістка заявила про погрози від команди Тараса Тополі через інтерв'ю: деталі
Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua