Україна передала Азербайджану колишнього вчителя англійської, який воював проти ЗСУ

У Азербайджані чоловіку заочно оголосили підозру за участь у незаконних збройних формуваннях за межами країни

Іноземця затримали у червні 2024 року поблизу Очеретиного

Україна екстрадувала до Азербайджану 45-річного чоловіка, який воював проти українських військових на боці Росії. Раніше він працював вчителем англійської мови та гідом. Як інформує «Главком», про це повідомили в Національній поліції та Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, уродженець міста Аджикабул у жовтні 2023 року підписав контракт із російською армією терміном на два роки. Він служив у складі 1-ї бригади так званої ДНР як помічник гранатометника у штурмовій роті. Чоловік використовував позивні Лев і Рафік та брав безпосередню участь у бойових діях на Донеччині проти українських сил.

Водночас до цього він не мав військового досвіду – за освітою був педагогом, працював учителем англійської мови, а також перекладачем і гідом. 21 червня 2024 року поблизу Очеретиного його затримали українські військові. Відтоді він перебував у державній установі на території України.

У Азербайджані чоловіку заочно оголосили підозру за участь у незаконних збройних формуваннях за межами країни. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Екстрадицію здійснили українські правоохоронці за координації Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва. Азербайджанська сторона, за інформацією Нацполіції, гарантувала дотримання прав чоловіка відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.

Раніше Україна передала російського військовослужбовця до Литви для кримінального переслідування за воєнні злочини. Підозрюваного взяли під варту на три місяці, а ця справа стала історичним прецедентом для системи міжнародного правосуддя.