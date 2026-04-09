$100 тис. за демонтаж колії. Високопосадовця «Укрзалізниці» викрито на корупції

За даними слідства, заступник директора Департаменту екологічної безпеки УЗ пропонував «вирішити питання» за гроші

Державне бюро розслідувань разом із Національною поліцією затримали заступника керівника одного з департаментів «Укрзалізниці». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР та Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, до фігуранта звернувся представник підприємства з виробництва гранітної продукції на Хмельниччині для оформлення документів для демонтажу або перенесення залізничної колії, яка заважала розширенню виробництва, оскільки проходила через території родовища.

За даними правоохоронців, посадовець запевнив, що зможе допомогти з отриманням дозволу на демонтаж коштом «Укрзалізниці», однак вимагав за це гроші. «Посадовець запевняв, що процедура складна та потребує погоджень з керівництвом «Укрзалізниці», Мінінфраструктури і профільними підрозділами. Натомість обіцяв організувати весь процес «під ключ» за 3-6 місяців та посилався на досвід подібної роботи на Львівській залізниці», – йдеться в повідомленні Генпрокуратури.

Наразі вирішується питання про повідомлення посадовцю підозри в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До слова, в Україну з Болгарії екстрадували фігурантку справи про розкрадання грошей «Укрзалізниці» під час закупівлі силових трансформаторів впродовж 2022—2024 років. Йдеться про керівницю товариства, яке незаконно перемогло у тендері на постачання АТ «Укрзалізниця» трансформаторів за штучно завищеними цінами. З моменту викриття оборудки у квітні 2024 року підозрювана перебувала у міжнародному розшуку.