$100 тис. за демонтаж колії. Високопосадовця «Укрзалізниці» викрито на корупції

Ростислав Вонс
Фігуранта було затримано під час отримання грошей
За даними слідства, заступник директора Департаменту екологічної безпеки УЗ пропонував «вирішити питання» за гроші

Державне бюро розслідувань разом із Національною поліцією затримали заступника керівника одного з департаментів «Укрзалізниці». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР та Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, до фігуранта звернувся представник підприємства з виробництва гранітної продукції на Хмельниччині для оформлення документів для демонтажу або перенесення залізничної колії, яка заважала розширенню виробництва, оскільки проходила через території родовища.

За даними правоохоронців, посадовець запевнив, що зможе допомогти з отриманням дозволу на демонтаж коштом «Укрзалізниці», однак вимагав за це гроші. «Посадовець запевняв, що процедура складна та потребує погоджень з керівництвом «Укрзалізниці», Мінінфраструктури і профільними підрозділами. Натомість обіцяв організувати весь процес «під ключ» за 3-6 місяців та посилався на досвід подібної роботи на Львівській залізниці», – йдеться в повідомленні Генпрокуратури.

Наразі вирішується питання про повідомлення посадовцю підозри в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До слова, в Україну з Болгарії екстрадували фігурантку справи про розкрадання грошей «Укрзалізниці» під час закупівлі силових трансформаторів впродовж 2022—2024 років. Йдеться про керівницю товариства, яке незаконно перемогло у тендері на постачання АТ «Укрзалізниця» трансформаторів за штучно завищеними цінами. З моменту викриття оборудки у квітні 2024 року підозрювана перебувала у міжнародному розшуку.

Читайте також:

Читайте також

Національне агентство з питань запобігання корупції організувало повну перевірку декларації Бугрова за 2023 рік й інкримінувало йому два типи порушень
Скандал на тисячу євро. Ректор Університету Шевченка розповів про претензії, які йому висунуло НАЗК
2 квiтня, 21:05
Пасажири «Укрзалізниці» вимушені чекати завершення евакуації через російську атаку, сидячи на коліях
«Це пекло». Українка показала, як відбувається евакуація пасажирів «Укрзалізниці» під час атаки шахедів
1 квiтня, 13:10
Затримки рейсів наразі становлять від 1,5 години
«Укрзалізниця» ввела екстрені протоколи: поїзди зупиняють у полі для евакуації пасажирів через зміну тактики РФ
29 березня, 11:46
Для стабільності «Укрзалізниці», держава має збільшити обсяг фінансування до 40 млрд грн на рік – аналітика
Для стабільності «Укрзалізниці», держава має збільшити обсяг фінансування до 40 млрд грн на рік – аналітика
26 березня, 13:15
«Укрзалізниця» повідомила про зміни у розкладі поїздів: перелік рейсів
«Укрзалізниця» повідомила про зміни у розкладі поїздів: перелік рейсів
23 березня, 16:44
В «Укрзалізниці» наголосили на важливості дотримання правил безпеки під час евакуації
На Одещині під час евакуації загинула провідниця: «Укрзалізниця» розслідує трагедію
22 березня, 07:30
Бізнес закликав уряд не підвищувати тарифи «Укрзалізниці»
Бізнес закликав уряд не підвищувати тарифи «Укрзалізниці»
18 березня, 15:57
Спецслужба затримала обох організаторів оборудки та їхнього спільника
СБУ викрила на корупції двох високопосадовців обласних управлінь
16 березня, 18:15
За даними слідства, посадовиця дозволяла підлеглим виїжджати за межі частини та фактично бути відсутніми на службі
Вінниччина: викрито посадовицю військової частини, яка продавала підлеглим «відпустку»
10 березня, 22:00

Кримінал

Готував теракт у Хмельницькому. СБУ затримала російського агента
Готував теракт у Хмельницькому. СБУ затримала російського агента
$100 тис. за демонтаж колії. Високопосадовця «Укрзалізниці» викрито на корупції
$100 тис. за демонтаж колії. Високопосадовця «Укрзалізниці» викрито на корупції
Ексмера Слов’янська Нелю Штепу оголошено у розшук
Ексмера Слов’янська Нелю Штепу оголошено у розшук
Напад на суддю в Дніпрі: підозрюваних взято під варту
Напад на суддю в Дніпрі: підозрюваних взято під варту
Закарпаття: жінка за $1 тис. здала «в оренду» своїх дітей для жебракування
Закарпаття: жінка за $1 тис. здала «в оренду» своїх дітей для жебракування
Суд обрав запожіний захід нападнику на військового ТЦК у Харкові
Суд обрав запожіний захід нападнику на військового ТЦК у Харкові

Новини

Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Сьогодні, 09:24
В Україні місцями невеликий дощ, туман та мокрий сніг: погода на 9 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
УЄФА вшановуватиме Луческу перед кожним поєдинком єврокубків
Вчора, 16:42
Абрамовіч заснував новий благодійний фонд на гроші з продажу «Челсі» – ЗМІ
Вчора, 14:30
Зібрали докази: «Динамо» приєдналося до невдоволених суддівством клубів Прем'єр-ліги
Вчора, 10:55
Місячна місія: астронавти почули моторошні звуки на зворотному боці Місяця
Вчора, 08:29

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
