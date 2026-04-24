Скандал навколо аеропорту: Львівська ОВА відповіла на занепокоєння Садового

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Скандал навколо аеропорту: Львівська ОВА відповіла на занепокоєння Садового
Садовий виступив із різкою критикою рішення Львівської ОВА, яку очолює Козицький
колаж: glavcom.ua (фото: «Укрінформ», Максим Козицький)

За словами очільника ОВА, «документ фіксує рамки для подальшого розвитку летовища»

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що його здивувала позиція Львівської міської ради щодо підписання меморандуму між Сокільницькою територіальною громадою та державним підприємством «Міжнародний аеропорт Львів» імені Данила Галицького. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис очільника ОВА у Telegram.

«Дуже здивований позицією Львівської міської ради щодо сьогоднішнього підписання меморандуму. Особливо тому, що головна мета цього меморандуму – безпечне, стабільне функціонування та розвиток Львівського аеропорту. Цей меморандум – конструктивна дорожня карта між аеропортом і суміжною громадою», – написав Козицький.

Скандал навколо аеропорту: Львівська ОВА відповіла на занепокоєння Садового фото 1

За словами очільника ОВА, «документ фіксує рамки для подальшого розвитку летовища, враховує питання безпеки польотів, екологічні обмеження, містобудівну документацію, використання земель і транспортну інфраструктуру».

Очільник Львівської ОВА зазначив, що роль обласної військової адміністрації у цьому процесі не полягає у підтримці однієї зі сторін, а передбачає функцію модератора та координатора. Він також додав, що всі публічні застереження, які раніше озвучувала Львівська міська рада, за координації ОВА були враховані та зафіксовані документально.

«Та, як виявилося, міська рада все одно незадоволена. Тоді виникає логічне запитання: можливо, причина цієї медійної риторики – не інтереси аеропорту? Можливо, йдеться про щось інше? Якщо так, то скажіть про це прямо і публічно. Щоб усім учасникам процесу не доводилося здогадуватися, що насправді стоїть за такими заявами», – зауважив посадовець.

За словами Козицького, меморандум передбачає:

  • Сторони домовилися спільно напрацьовувати рішення щодо розвитку територій у приаеродромній зоні, враховувати вимоги безпеки польотів та екологічні обмеження, узгоджувати зміни до містобудівної документації, проводити регулярні консультації та обмін інформацією.
  • Аеропорт має розробити передпроєктні пропозиції розвитку інфраструктури та прилеглих територій. Вони міститимуть рекомендації щодо використання земель, обмежень забудови та розвитку транспортної інфраструктури.
  • Сокільницька сільська рада розглядатиме можливість внесення змін до генерального плану з урахуванням вимог безпеки польотів і потреб громади.
  • Львівська ОВА координуватиме взаємодію сторін.

«Важливо: меморандум має декларативний характер і не створює жодних фінансових зобов’язань. Це не про кулуарні рішення, не про чиїсь приватні інтереси і не про конфлікт. Це про основу для подальшого діалогу та узгоджених рішень», – пояснив очільник Львівської ОВА.

Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий виступив із різкою критикою рішення Львівської обласної військової адміністрації, яке, за його словами, ставить під загрозу майбутнє львівського летовища. Йдеться про підписання меморандуму між Львівською обласною військовою адміністрацією, аеропортом та владою Сокільників про забудову прилеглих до аеропорту територій.

Скандал навколо аеропорту: Львівська ОВА відповіла на занепокоєння Садового
Скандал навколо аеропорту: Львівська ОВА відповіла на занепокоєння Садового
Нардеп Цабаль складає мандат
Нардеп Цабаль складає мандат
Ловитимуть через «Дію»? «Слуга народу» розкрив ідею нової концепції мобілізації
Ловитимуть через «Дію»? «Слуга народу» розкрив ідею нової концепції мобілізації
Генштаб підтвердив ураження ворожого підприємства «Атлант Аеро» та сторожового корабля
Генштаб підтвердив ураження ворожого підприємства «Атлант Аеро» та сторожового корабля
«Хвороби, які не лікували десятками років». Федоров відзвітував за три місяці на посаді
«Хвороби, які не лікували десятками років». Федоров відзвітував за три місяці на посаді
Україна готується до повернення мільйонів громадян: уряд розробляє стратегію реінтеграції
Україна готується до повернення мільйонів громадян: уряд розробляє стратегію реінтеграції

