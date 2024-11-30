Одеситам надають матеріальну допомогу та соцпослуги
Прийняті рішення щодо надання адресної матеріальної допомоги на вирішення різних видів соціально-побутових проблем 260 громадянам
29 листопада 2024 року відбулося засідання Піклувальної ради (протокол № 48), на якому були розглянуті звернення громадян м. Одеси та прийняті відповідні рішення. Про це пише Одеська міська рада.
Зокрема, прийняті рішення щодо надання адресної матеріальної допомоги на вирішення різних видів соціально-побутових проблем 260 громадянам.
Крім того, на засіданні прийняті рішення щодо надання соціальних послуг 99 особам, які опинилися у складних життєвих обставинах, комунальними установами, діяльність яких координує Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради.
Нагадаємо, що благодійний фонд «Спадщина» оголосив в місті Одеса про початок реєстрації на одноразову грошову допомогу для внутрішньо переміщених осіб.
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