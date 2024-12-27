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Розвідка перехопила розмову про 56 тисяч невпізнаних тіл окупантів у Ростові

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Розвідка перехопила розмову про 56 тисяч невпізнаних тіл окупантів у Ростові
Житель Білгородської області розповів про 56 тисяч неопізнаних тіл у Ростові
скриншот відео

Росіян обговорюють величезні втрати армії РФ у війні проти України

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило розмову росіян, у якій ті обговорюють величезні втрати армії РФ у війні проти України. Перехоплення розвідка оприлюднила у соцмережі Facebook..

У розмові жителя Білгородської області йдеться про 56 тисяч ще не опізнаних тіл у Ростові.

«Казав мені наш знайомий один, казав 56 тисяч ще не впізнаних, в Ростові. Там руку знайшли, там ногу знайшли», – говорить він співрозмовнику.

Нагадаємо, у Запорізькій області ліквідовані троє російських офіцерів. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Повідомляється, що ці особи ліквідовані внаслідок успішної операції Департаменту активних дій ГУР, Служби безпеки України, Сил безпілотних систем Збройних сил України та оперативного угруповання військ «Таврія».

Співробітники ГУР здобули інформацію щодо запланованої зустрічі за участю офіцерів командування четвертої гвардійської військової бази РФ, які беруть участь у війні проти України у Запорізькій області.

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Теги: розвідка втрати перехоплення соцмережі росіяни військові

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