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Провал закупівель для ЗСУ: Агенція оборонних закупівель не виконала контрактів на 25 млрд грн

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Провал закупівель для ЗСУ: Агенція оборонних закупівель не виконала контрактів на 25 млрд грн
У жовтні цього року на фронт надійшло лише 12% від необхідного обсягу боєприпасів
фото з відкритих джерел

У жовтні цього року на фронт надійшло лише 12% від необхідного обсягу боєприпасів

Державне підприємство «Агенція оборонних закупівель» (АОЗ) під керівництвом Марини Безрукової опинилося у центрі скандалу через провал у забезпеченні української армії боєприпасами.

За інформацією ексрадника голови АОЗ Тамерлана Вагабова, станом на кінець 2024 року АОЗ не виконала державних контрактів на постачання боєприпасів на загальну суму 25 млрд грн.

Провал закупівель для ЗСУ: Агенція оборонних закупівель не виконала контрактів на 25 млрд грн фото 1

Йдеться про критично важливі снаряди калібрів 155, 152, 125, 122 мм, мінометні постріли 120 і 82 мм, а також реактивні снаряди. У жовтні цього року на фронт надійшло лише 12% від необхідного обсягу боєприпасів.

«Це катастрофа! З такими підходами ми будемо втрачати не лише гроші, але й життя наших захисників», – прокоментував результати аудиту держпідприємства ексрадник голови АОЗ Тамерлан Вагабов.

Він також закликав до відповідальності керівників оборонної сфери: «Правоохоронні органи повинні дати оцінку цій ситуації. Щоб такі керівники, як голова АОЗ, двічі замислювалися перед тим, як йти на подібні ризики та ігнорувати результати аудитів, їх необхідно притягати до кримінальної відповідальності. Це наша головна проблема – почуття безкарності, яке процвітає в критично важливих структурах».

З 318,7 млрд грн, виділених на 2024 рік, АОЗ використала лише третину, поставивши товарів на суму 51,5 млрд грн. Решта коштів ризикують залишитися невикористаними до кінця року, що створює загрозу для обороноздатності країни.

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Теги: бюджет гроші фронт

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