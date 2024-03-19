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У Маріуполі утворилося кладовище із розгромлених росіянами будинків: супутникові фото

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Маріуполі утворилося кладовище із розгромлених росіянами будинків: супутникові фото
У Маріуполі російські окупанти сформували справжні «гори» з уламків розбитих будівель
фото: Петро Андрющенко/Телеграм

Утворився новий гірський хребет з демонтованих будинків посеред міста

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники звезли величезну купу будматеріалів з демонтованих будинків та утворили новий «гірський хребет» посеред міста. Про це повідомив радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко у Телеграм.

У Маріуполі утворилося кладовище із розгромлених росіянами будинків: супутникові фото фото 1

Він зазначив, що італієць Alessandro Sabattini, який багато допомагає Україні в інформаційному полі, визначив за допомогою геоміток місце нового сміттєзвалища у Маріуполі, яке стало кладовищем зруйнованих будинків.

У Маріуполі утворилося кладовище із розгромлених росіянами будинків: супутникові фото фото 2

Виклавши супутникові знімки, він допоміг порівняти у режимі було/стало.

У Маріуполі утворилося кладовище із розгромлених росіянами будинків: супутникові фото фото 3

Андрющенко назвав знімки шокуючими. «Це правда шок. Замість рівнини – гори. Навіть так – гори! Врахуйте, що це лише доступні супутникові знімки і треба робити скидку на масштаб.

У Маріуполі утворилося кладовище із розгромлених росіянами будинків: супутникові фото фото 4

Виходить що це просто новий гірський хребет з демонтованих будинків посеред міста», – написав він.

У Маріуполі утворилося кладовище із розгромлених росіянами будинків: супутникові фото фото 5
У Маріуполі утворилося кладовище із розгромлених росіянами будинків: супутникові фото фото 6

Нагадаємо, два роки тому, 16 березня 2022 року, російська окупаційна армія завдала бомбового авіаційного удару по драмтеатру в Маріуполі, де переховувалися тисячі мирних мешканців, зокрема й дітей. За різними даними, під час бомбардування театру загинули від 300 до 600 людей, які переховувались там від обстрілів. Росіяни влучили в найменш захищену частину театру – туди, де була розташована сцена й майже не було перекриттів. Маріупольський драмтеатр до російського вторгнення в Україну був центральною точкою міста, що об’єднувала мешканців. 16 березня, після того, як росіяни скинули бомбу на театр, він перетворився на спільне місце трагедії сотень людей.

Читайте також: Зеленський оприлюднив відео до роковин удару по драмтеатру в Маріуполі
Теги: Маріуполь окупанти війна будинок

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