Нецільове використання 94 млн грн: керівник дорожньої служби Львівщини отримав підозру

glavcom.ua
Наталія Порощук
Олег Береза отримав підозру
фото: Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Слідство триває

Правоохоронці повідомили про підозру одному з керівників Служби автомобільних доріг у Львівській області. Його викрито на нецільовому використанні понад 94 млн грн бюджетних коштів під час влаштування майданчика відстою великовантажних та великогабаритних транспортних засобів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

За даними джерел «Главкома» у правоохоронних органах, підозрюваним є керівник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області Олег Береза. Він очолює Службу з кінця грудня 2019 року.

«У межах досудового розслідування встановлено, що посадовець забезпечив документальне оформлення фактично виконаних підрядною організацією робіт з капітального ремонту як робіт з експлуатаційного утримання. Оплачувались ці роботи за рахунок бюджетних коштів, виділених на поточні видатки», – наголошує САП.

Як наголошуються правоохоронці, наразі встановлено два епізоди витрачання коштів на цілі, що не відповідають бюджетним асигнуванням (плану використання бюджетних коштів). Дії посадовця кваліфіковано за ч. 2 ст. 210 КК України. Слідство триває.

До слова, Служба безпеки та Офіс генерального прокурора ліквідували одразу дві схеми у лавах Бюро економічної безпеки. Правоохоронці затримали посадовців БЕБ, які, за даними слідства, вимагали хабарі за «сприяння» у веденні бізнесу та уникнення кримінальної відповідальності.

Як відомо, в Україні значна частина громадян і представників бізнесу продовжує стикатися з корупцією, однак небагато з них готові повідомляти про такі випадки відповідним органам.

Теги: Львівщина НАБУ САП

