Справу про роторну парковку на Хрещатику, яка перетворилася на металобрухт, передано до суду

Ірина Міллер
Дії колишнього посадовця кваліфіковані як службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки
Мільйонні збитки на «замороженому» проєкті: у Києві завершили розслідування щодо закупівлі автоматизованої парковки, яку так і не спромоглися встановити на Хрещатику

У Києві перед судом постане колишній директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, через дії якого міський бюджет зазнав мільйонних збитків. Мова йде про закупівлю автоматизованої роторної парковки, яку планували встановити у самому центрі столиці, проте обладнання так і не запрацювало. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Слідчі Подільського управління поліції спільно з працівниками Управління стратегічних розслідувань встановили, що посадовець ініціював придбання системи для впорядкування паркування у дворі адміністративної будівлі на Хрещатику. За задумом, конструкція мала розвантажити територію та компактно розміщувати десять автомобілів. Проте після того, як підприємство-постачальник доставило систему, з’ясувалося, що змонтувати її на запланованому місці технічно неможливо.

Елементи парковки пролежали під відкритим небом, поки не стали металобрухтом
Через те, що дороговартісне обладнання тривалий час зберігалося у неналежних умовах без монтажу, воно зазнало значних пошкоджень та фактично стало непридатним для використання. Експерти оцінили збитки, завдані громаді Києва, у понад 3,6 млн грн. За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури слідчі завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт.

Роторна парковка на Хрещатику, монтаж якої так і не відбувся
Дії колишнього посадовця кваліфіковані як службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Наразі чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років із позбавленням права обіймати певні посади. 

Нагадаємо, у Києві до 30 листопада повністю перекриють рух для транспорту та пішоходів шляхопроводом біля метро «Чернігівська». Обмеження стосуватимуться усіх видів транспорту, включно з трамваями в межах розв’язки на перетині вул. Миропільської та Броварського проспекту, поруч зі станцією метро «Чернігівська». Громадська організація «Пасажири Києва» розкритикувала такий підхід до ремонту, нагадавши, що початкове завдання на проєктування вимагало проводити роботи без повного закриття руху.  

