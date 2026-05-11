Справу про роторну парковку на Хрещатику, яка перетворилася на металобрухт, передано до суду

Мільйонні збитки на «замороженому» проєкті: у Києві завершили розслідування щодо закупівлі автоматизованої парковки, яку так і не спромоглися встановити на Хрещатику

У Києві перед судом постане колишній директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, через дії якого міський бюджет зазнав мільйонних збитків. Мова йде про закупівлю автоматизованої роторної парковки, яку планували встановити у самому центрі столиці, проте обладнання так і не запрацювало. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Слідчі Подільського управління поліції спільно з працівниками Управління стратегічних розслідувань встановили, що посадовець ініціював придбання системи для впорядкування паркування у дворі адміністративної будівлі на Хрещатику. За задумом, конструкція мала розвантажити територію та компактно розміщувати десять автомобілів. Проте після того, як підприємство-постачальник доставило систему, з’ясувалося, що змонтувати її на запланованому місці технічно неможливо.

Елементи парковки пролежали під відкритим небом, поки не стали металобрухтом фото: Національна поліція України/Facebook

Через те, що дороговартісне обладнання тривалий час зберігалося у неналежних умовах без монтажу, воно зазнало значних пошкоджень та фактично стало непридатним для використання. Експерти оцінили збитки, завдані громаді Києва, у понад 3,6 млн грн. За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури слідчі завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт.

Роторна парковка на Хрещатику, монтаж якої так і не відбувся фото: Національна поліція України/Facebook

Дії колишнього посадовця кваліфіковані як службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Наразі чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років із позбавленням права обіймати певні посади.

