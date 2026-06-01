Викинули чоловіка біля смітника. На Дніпропетровщині військові ТЦК отримали підозру

Наталія Порощук
Наталія Порощук
фото: Нацполіція
На Дніпропетровщині під час перевірки документів військовослужбовці ТЦК заштовхали чоловіка до машини, а коли зрозуміли, що йому стало зле – викинули біля смітника та втекли. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

«Під час перевірки документів військові ТЦК заштовхали чоловіка до машини, а коли зрозуміли, що чоловікові стало зле – безпорадного викинули біля смітника та зникли у невідомому напрямку. Дніпропетровські поліцейські встановили осіб зловмисників, двом з них вже оголосили про підозру. Оперативники Дніпропетровського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції у співпраці із слідчими поліції Дніпра встановили причетність трьох військовослужбовців до викрадення людини», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці наголошують, що на момент вчинення незаконних дій вони несли службу в одному з обласних ТЦК і здійснювали заходи по оповіщенню та уточненню військово-облікових даних самостійно. «Рано вранці, побачили на безлюдній вулиці чоловіка мобілізаційного віку. Під приводом перевірки документів вони підійшли до нього, не дочекавшись відповіді, одразу схопили та силоміць заштовхали до буса», – зауважують поліцейські.

«У машині змовники поводили себе зухвало: психологічно тиснули та залякували. На їхніх очах стан здоров’я потерпілого значно погіршився, йому стало зле. Але замість того, щоб надати допомогу та відвести до лікарні – спільники виштовхнули безпорадного чоловіка з авто на землю біля смітника, а самі втекли. При цьому один з військових перебував на посаді стрільця-санітара та мав вжити заходів для допомоги чоловікові», – додається у заяві.

За даними Нацполіції, потерпілого доставили до лікарні у критичному стані. Невдовзі після події двоє фігурантів перевелись на службу до інших військових частин, ще один залишився нести службу у центрі комплектування.

Наразі двом фігурантам вже оголошено про підозру за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Крім цього стрільцю-санітару додатково інкримінують ч.3 ст.135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України. Ще одному їх ексколезі готується оголошення про підозру. Їм загрожує кримінальна відповідальність. Слідство триває.

Нагадаємо, Дніпропетровський обласний ТЦК та СП проводить службову перевірку після смерті громадянина під час проходження військово-лікарської комісії. Стверджується, що під час проходження військово-лікарської комісії військовозобов’язаному громадянину стало зле, йому було викликано бригаду швидкої допомоги. Медичні працівники, які прибули за викликом, протягом 45 хвилин надавали невідкладну допомогу, після чого констатували смерть чоловіка.

