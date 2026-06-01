У Полтаві викрито російського інформатора, який передавав координати ЗСУ

Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила у Полтаві російського інформатора, який відстежував для окупантів координати Сил оборони, за якими ворог планував здійснити ракетно-дронові атаки. Наведенням комбінованих ударів займався місцевий безробітний, а у такий спосіб знайшов «легкий заробіток» у Телеграм-каналах. Про це повідомляє СБУ, пише «Главком».

Зловмисник за обіцяну винагороду їздив на таксі, щоб виявити пункти базування українських військ та позначити їхні локації на гугл-картах.

«Найбільше рашистів цікавили бойові позиції зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ, по яких РФ готувала нову серію обстрілів. Крім цього, задокументовано, як інформатор фотографував адмінбудівлі та службові паркінги місцевих підрозділів Національної поліції. У разі виявлення потенційних цілей він одразу інформував російських спецслужбістів про місця дислокації Сил оборони у вигляді фото- та відеофайлів з прив’язкою до електронних координат», – йдеться у повідомленні.

Співробітники Служби безпеки завчасно викрили розвідактивність фігуранта, задокументували її та убезпечили розташування українських захисників. На фінальному етапі превентивних дій військові контррозвідники СБУ затримали ворожого коригувальника.

«Під час обшуків у затриманого вилучено телефон зі «звітами» до рф. Проведені СБУ фототехнічна та комп’ютерно-технічна експертизи підтвердили факти злочинів фігуранта в інтересах країни-агресора. Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану)», – додали в СБУ.

Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нещодавно, Служба безпеки затримала ще двох російських агентів. За даними слідства, вони коригували повітряні атаки окупантів по Київщині та Запоріжжю.