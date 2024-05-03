Кремль готується відправити на фронт понад тисячу попів

У «Центр національного спротиву» зауважили, що у війні проти України Кремль значною мірою покладається на підконтрольні йому релігійні структури

Російське церковне керівництво планує направити на фронт в Україну близько 1300 священників. Про це повідомляє «Центр національного спротиву» в Telegram.

Як зазначив митрополит РПЦ Ставропольський і Невинномиський Кирило в ефірі російського пропагандистського ТБ, їх буде спрямовано на фронт «для духовної допомоги російським військовослужбовцям».

Московський піп стверджує, що сьогодні міноборони РФ має дуже тісні зв’язки із російською церквою і «це питання вирішиться найближчим часом».

«І так воно і є. Адже відомі факти про те, що глава кремлівської церкви патріарх Кіріл є агентом КДБ по кличці «Михайлов» і має генеральське звання ФСБ РФ. Його попередник Алєксєй ІІ (Олексій Рідігер) також був агентом КДБ під псевдонімом «Дроздов», – пояснили в Центрі нацспротиву.

У Центрі зауважили, що у війні проти України Кремль значною мірою покладається на підконтрольні йому релігійні структури.

«Домінуючою тут є саме РПЦ, яка за часи свого існування створила потужну мережу в Україні й стала ідеальним інструментом для промивки мізків своїх прихожан», – наголошують в повідомленні.

Зокрема у Центрі нацспротиву наводять окремий приклад, коли ще на початку вторгнення в Україну у 2014 році парафіяни РПЦ організовували багатолюдні хресні ходи аби завадити українським захисникам не пропустити російську армію.

Раніше патріарх Кирило закликав прихожан РПЦ йти на війну.

Нагадаємо, російська православна церква, яка підпорядковується патріарху Кирилу, незаконно окупувала ще три східні єпархії Української православної церкви Московського патріархату – Донецько-Маріупольську, Горлівсько-Слов'янську та Луганську. І вже навіть перереєструвала їх.