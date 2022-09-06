Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Окупанти влаштовують свої бази у дитсадках і храмах

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти влаштовують свої бази у дитсадках і храмах
Окупанти розміщують у цивільних об'єктах свої склади і військову техніку
фото з відкритих джерел

Список воєнних злочинів Росії збільшується

Російські окупаційні війська в Україні продовжують вчиняти протиправні дії. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 6 вересня.

Так, ворог розміщує особовий склад і військову техніку у дитячих садках (Верхній Рогачик), храмах московського патріархату (Червоний Маяк) в Херсонській області.

Крім того, окупанти використовують Святотроїцький храм у Малій Комишувасі Харківської області як польовий шпиталь.

Нагадаємо, триває 195-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Зберігається загроза масованих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території України.

За минулу добу, противник завдав три ракетних та понад 35 авіаційних ударів, здійснив близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ніч на 6 вересня російські окупанти почали з підступних ракетних ударів по цивільних об’єктах у містах Бахмуті та Костянтинівці.

Читайте також: Як український контрнаступ на півдні впливає на окупантів: висновки ISW

Теги: злочин війна Україна росія окупанти ворог

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський розповів про знищення складу ракет РФ, якими бомбардували Харків
Президент розповів про знищення складу ракет окупантів, якими бомбили Харків
Вчора, 22:35
У небі над Миколаївщиною збили дві керовані авіаційні ракети
Військові збили дві керовані ракети окупантів
Сьогодні, 00:59
Військові знищили чотири склади та один вертоліт окупантів
Військові знищили чотири склади та один вертоліт окупантів
Сьогодні, 04:01

Кримінал

Окупанти влаштовують свої бази у дитсадках і храмах
Окупанти влаштовують свої бази у дитсадках і храмах
На Закарпатті попався росіянин із тротилом, набоями та гранатами (фото)
На Закарпатті попався росіянин із тротилом, набоями та гранатами (фото)
Суд виніс вироку зраднику, який здав позиції «Азова»
Суд виніс вироку зраднику, який здав позиції «Азова»
СБУ викрила жительку Рівненщини, яка прославляла «русский мир»
СБУ викрила жительку Рівненщини, яка прославляла «русский мир»
Україна арештувала асфальтобетонні заводи, що належать Білорусі
Україна арештувала асфальтобетонні заводи, що належать Білорусі
Вибух на виставці в Чернігові: військовий дозволив дитині натиснути на спусковий гачок
Вибух на виставці в Чернігові: військовий дозволив дитині натиснути на спусковий гачок

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
321K
Що робив Ахметов у ніч перед війною: оприлюднено несподівані подробиці
190K
Російська омбудсменка визнала те, що замовчують Путін та Шойгу
189K
Путін у дивній позі замахнувся на символ Японії (відео)
73K
«Слишком бестолково все делаем»: Царьов визнав, що Росія програє 
65K
Олігарх Новинський розказав, як патріарх Кирило відреагував на перші бомбардування Києва
40K
Саакашвілі з в'язниці повідомив погані новини для країни-терористки РФ

Новини

Українські воїни відбили наступ ворога на п’ятьох напрямках
Сьогодні, 07:17
П'ять хороших новин дня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:02
Соромно дивитися в очі українцям: окупант оцінив свої «подвиги» на війні (аудіо) 
Вчора, 20:07
Саакашвілі з в'язниці повідомив погані новини для країни-терористки РФ
Вчора, 18:55
В окупованому Маріуполі пролунав вибух: ліквідований окупант
Вчора, 18:35
«Слишком бестолково все делаем»: Царьов визнав, що Росія програє 
Вчора, 18:25

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту