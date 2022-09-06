Окупанти влаштовують свої бази у дитсадках і храмах

Окупанти розміщують у цивільних об'єктах свої склади і військову техніку

Список воєнних злочинів Росії збільшується

Російські окупаційні війська в Україні продовжують вчиняти протиправні дії. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 6 вересня.

Так, ворог розміщує особовий склад і військову техніку у дитячих садках (Верхній Рогачик), храмах московського патріархату (Червоний Маяк) в Херсонській області.

Крім того, окупанти використовують Святотроїцький храм у Малій Комишувасі Харківської області як польовий шпиталь.

Нагадаємо, триває 195-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Зберігається загроза масованих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території України.

За минулу добу, противник завдав три ракетних та понад 35 авіаційних ударів, здійснив близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ніч на 6 вересня російські окупанти почали з підступних ракетних ударів по цивільних об’єктах у містах Бахмуті та Костянтинівці.

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