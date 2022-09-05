Президент розповів про знищення складу ракет окупантів, якими бомбили Харків

ЗСУ ретельно й акуратно знищують склади, бази, переправи та штаби окупантів, зазначив Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що українські військові знищили ворожий склад, де зберігалися ракети, якими бомбили Харків. Про це глава держави розповів у своєму традиційному відеозверненні увечері 5 вересня.

«Збройні Сили України продовжують послідовно, дуже ретельно й акуратно знищувати склади, бази, переправи, штаби окупантів. Російська армія прийшла на територію України, не чекаючи спротиву. А втече звідси, не маючи жодної іншої надії на порятунок», – наголосив глава держави.

Зеленський подякував всім українським захисникам і захисницям, розвідці й Службі безпеки, «які роблять усе, щоб окупантам щодня ставало дедалі складніше перебувати в Україні». Він також подякував українцям на тимчасово окупованій території, які допомагають українській армії знищувати ворожі об’єкти.

«Особливо хочу подякувати бійцям однієї з наших реактивних артилерійських бригад, які своїм влучним вогнем знищили саме той російський склад, з якого окупанти брали ракети С-300 для бомбардування Харкова. Хороша річ MLRS. Дякую, наші герої!» – сказав Зеленський.

Президент також пообіцяв окупантам «обов'язкову відповідь» за сьогоднішній ракетний удар по Криворізькому району, а також за постійні обстріли Зеленодольська, Нікополя, Чернігівської та Сумської областей, Харківщини, міст Донбасу та всієї території України.

Нагадаємо, за минулу добу українські захисники ліквідували близько 300 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 49 800 рашистів.

До відома, терорист Гіркін визнав значні успіхи ЗСУ на південному фронті.

Триває сто дев’яносто четверта доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Зберігається загроза масованих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території України.