Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Президент розповів про знищення складу ракет окупантів, якими бомбили Харків

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Президент розповів про знищення складу ракет окупантів, якими бомбили Харків
Зеленський розповів про знищення складу ракет РФ, якими бомбардували Харків
фото: Офіс президента

ЗСУ ретельно й акуратно знищують склади, бази, переправи та штаби окупантів, зазначив Зеленський

 Президент Володимир Зеленський розповів, що українські військові знищили ворожий склад, де зберігалися ракети, якими бомбили Харків. Про це глава держави розповів у своєму традиційному відеозверненні увечері 5 вересня.

«Збройні Сили України продовжують послідовно, дуже ретельно й акуратно знищувати склади, бази, переправи, штаби окупантів. Російська армія прийшла на територію України, не чекаючи спротиву. А втече звідси, не маючи жодної іншої надії на порятунок», – наголосив глава держави.

Зеленський подякував всім українським захисникам і захисницям, розвідці й Службі безпеки, «які роблять усе, щоб окупантам щодня ставало дедалі складніше перебувати в Україні». Він також подякував українцям на тимчасово окупованій території, які допомагають українській армії знищувати ворожі об’єкти. 

«Особливо хочу подякувати бійцям однієї з наших реактивних артилерійських бригад, які своїм влучним вогнем знищили саме той російський склад, з якого окупанти брали ракети С-300 для бомбардування Харкова. Хороша річ MLRS. Дякую, наші герої!» – сказав Зеленський.

Президент також пообіцяв окупантам «обов'язкову відповідь» за сьогоднішній ракетний удар по Криворізькому району, а також за постійні обстріли Зеленодольська, Нікополя, Чернігівської та Сумської областей, Харківщини, міст Донбасу та всієї території України.

Нагадаємо, за минулу добу українські захисники ліквідували близько 300 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 49 800 рашистів.

До відома, терорист Гіркін визнав значні успіхи ЗСУ на південному фронті.

Триває сто дев’яносто четверта доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Зберігається загроза масованих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території України. 

Читайте також: Героїзм ЗСУ, про який ми дізнаємось ще не скоро
Теги: бомбардування окупанти Володимир Зеленський війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Три «Народні Байрактари» вже доставили в Україну
Три «Народні Байрактари» вже доставили в Україну
Президент розповів про знищення складу ракет окупантів, якими бомбили Харків
Президент розповів про знищення складу ракет окупантів, якими бомбили Харків
Можлива аварія на ЗАЕС: науковці з'ясували, куди піде радіація
Можлива аварія на ЗАЕС: науковці з'ясували, куди піде радіація
Енергоатом спростував втрату контролю над рівнем радіації на ЗАЕС
Енергоатом спростував втрату контролю над рівнем радіації на ЗАЕС
Окупанти знищили нафтобазу поблизу Кривого Рогу
Окупанти знищили нафтобазу поблизу Кривого Рогу
Окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу 
Окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
280K
Що робив Ахметов у ніч перед війною: оприлюднено несподівані подробиці
182K
Російська омбудсменка визнала те, що замовчують Путін та Шойгу
162K
Путін у дивній позі замахнувся на символ Японії (відео)
153K
Незадоволений ходом «спецоперації» Кремль звільнив ряд генералів: список
47K
«Слишком бестолково все делаем»: Царьов визнав, що Росія програє 
42K
Олігарх Новинський розказав, як патріарх Кирило відреагував на перші бомбардування Києва

Новини

П'ять хороших новин дня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Сьогодні, 21:02
Соромно дивитися в очі українцям: окупант оцінив свої «подвиги» на війні (аудіо) 
Сьогодні, 20:07
Саакашвілі з в'язниці повідомив погані новини для країни-терористки РФ
Сьогодні, 18:55
В окупованому Маріуполі пролунав вибух: ліквідований окупант
Сьогодні, 18:35
«Слишком бестолково все делаем»: Царьов визнав, що Росія програє 
Сьогодні, 18:25
Протягом доби авіація Сил оборони завдала 30 ударів по ворожих об’єктах
Сьогодні, 07:10

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту