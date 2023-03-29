Греблю прорве і кораблі підуть по Хрещатику. Віряни УПЦ МП лякають пророцтвом через виселення з Лаври

Деякі українці бурхливо відреагували на виселення служителів Московської церкви із Києво-Печерської лаври

Віряни УПЦ МП погрожують Києву страшними катаклізмами через виселення служителів Московської церкви з Лаври. Обурливе відео опублікували в мережі.

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Прихильники Московського патріархату спробували налякати українців пророцтвом, мовляв, на Київ зійдуть катаклізми, якщо служителі УПЦ МП покинуть Києво-Печерську лавру.

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«За пророцтвом, якщо останній монах піде з Лаври, то кораблі будуть плавати Хрещатиком. Може зірвати греблю», – стверджує вірянка.

Інші віряни взагалі розділили Україну між сусідніми державами, тому що, на їхню думку, саме Московська церква була «душею України».

«Це все закінчиться ліквідацією влади в Україні. Ніякої влади в Україні не буде! Бо Українська православна церква є душею українського народу. Якщо ви хочете знати, що буде далі, то Буковина відійде до Румунії, Закарпаття відійде до Угорщини, а до Польщі відійде Львів, Тернопіль та Івано-Франківськ!» – викрикує жінка.

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Віряни вважають, що Московська церква обов'язково повернеться до Києво-Печерської лаври, а також бурхливо звинувачують українську владу та ПЦУ. «Главком» взяв коментар у жінки, яка сьогодні була присутня на останньому молебні УПЦ МП у стінах Лаври.

«Що вони нам дали сьогодні? Війну, руйнування, ЛГБТ, а зараз дібралися до канонічного православ’я! Руки геть від наших великих святинь, від нашої Києво-Печерської та Почаївської лаври, не дамо вам! Навіть якщо ви нас виженете, ми все рівно сюди прийдемо, тут будуть лише наші священнослужителі», – обурилася жінка.

Віряни стверджують, що до останнього будуть підтримувати УПЦ МП та московських священнослужителів.

Зазначимо, що сьогодні був останній день представників УПЦ МП у стінах Києво-Печерської лаври. На території святині збиралося чимало вірян Московського патріархату, пройшов молебень. Владика Павло після завершення літургії закликав прихожан церкви приходити завтра на молитву та на літургію. Тобто, незважаючи на вимогу держави звільнити стіни Лаври сьогодні, 29 березня, владика Павло закликає і далі проводити богослужіння.

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До слова, після виселення Московського патріархату з Лаври сталося диво. Служителі Московської церкви також пообіцяли різню через виселення УПЦ МП із Києво-Печерської лаври.

Нагадаємо, що керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагає монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).

Так звана УПЦ МП останній рік наполегливо доводила, що не підпорядкована Москві. Так, ця релігійна організація, яка безпідставно називає себе українською, намагалася не виконувати закон про перейменування. Крім того, численні представники так званої УПЦ МП звинувачувалися в пособництві з російським окупантом та колабораційній діяльності.