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    Кримінал

    Під виглядом гуманітарки ділки завезли в Україну товару на 70 млн грн

    У вантажівці виявлено 950 коробок з комп&rsquo;ютерною технікою та мобільними телефонами - Під виглядом гуманітарки ділки завезли в Україну товару на 70 млн грн

    У вантажівці виявлено 950 коробок з комп’ютерною технікою та мобільними телефонами

    фото: Офіс генерального прокурора

    Правоохоронці наклали арешт на вилучену продукцію

    На Львівщині за процесуального керівництва Яворівської окружної прокуратури викрито схему ввезення товарів під виглядом гуманітарної допомоги. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

    Правоохоронцями виявлено факт перевезення через державний кордон України комп’ютерної техніки, мобільних телефонів відомих марок, а також нового брендового жіночого одягу вантажівкою із напівпричепом. При цьому в офіційних документах було вказано, що товар є гуманітарною допомогою.

    В ході огляду транспортного засобу виявлено та вилучено 14 палетів та 951 коробку з незаконно переміщеними товарами. За попередніми даними, їх вартість складає понад 70 млн грн.

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    Під виглядом гуманітарки ділки завезли в Україну товару на 70 млн грн
    Під виглядом гуманітарки ділки завезли в Україну товару на 70 млн грн
    Під виглядом гуманітарки ділки завезли в Україну товару на 70 млн грн
    Під виглядом гуманітарки ділки завезли в Україну товару на 70 млн грн
    Під виглядом гуманітарки ділки завезли в Україну товару на 70 млн грн

    Наразі на продукцію накладено арешт та призначено проведення судово-товарознавчих експертиз.

    Слідчі дії тривають, встановлюються особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення.

    Як повідомлялося, на Львівщині 42-річний керівник одного з рекламних холдингів організував зі спільниками завезення продукції військового призначення в Україну під виглядом гуманітарної допомоги, а потім продавав її.

    СБУ заблокувала на Волині продаж «гуманітарних» автівок.

    Теги: росія окупанти кримінал війна Офіс Генерального прокурора Україна окупація #stoprussia
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    Під виглядом гуманітарки ділки завезли в Україну товару на 70 млн грн