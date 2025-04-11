Загибель дівчини на Буковині. 18-річному хлопцю оголошено підозру

Вікторія Тоненчук померла після п’яти днів у комі

Мотиви та всі деталі злочину наразі встановлюють

Правоохоронці на Буковині повідомили 18-річному хлопцю про підозру у побитті до смерті своєї 27-річної дівчини. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області, передає «Главком».

«Слідчі поліції повідомили буковинцю про підозру в умисному завданні тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті 27-річної жительки Глибоки», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що згідно з довідкою судово-медичних експертів, причиною смерті жінки стала закрита внутрішньочерепна травма, яка перебуває у причино-наслідковому зв’язку із завданням тілесних ушкоджень.

Під час слідства поліцейські зібрали достатньо доказів, які дали підстави повідомити 18-річному жителю Глибоки про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці звернулися до суду із клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу – тримання під вартою без права внесення застави.

Мотиви та всі деталі злочину наразі встановлюють.

Як повідомлялося, напередодні, 10 квітня, в одній із лікарень Чернівців померла 27-річна жінка, яку жорстоко побили ввечері 5 квітня. Поліція перевіряла версію причетності до побиття 18-річного хлопця загиблої.

Також у поліції зазначили, що у січні цього року правоохоронці вже розслідували справу щодо завдання легких тілесних ушкоджень цій же жінці. Підозрюваним був її 18-річний хлопець. Справу передали до суду, а в суді потерпіла відмовилася від обвинувачення і справу закрили.