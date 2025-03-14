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Підозрюваного у вбивстві активіста Дем'яна Ганула затримано

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Підозрюваного у вбивстві активіста Дем'яна Ганула затримано
Правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві Ганула
фото: Ігор Клименко/Telegram

Клименко повідомив, що у квартирі, де переховувався підозрюваний у вбивстві, знайдена зброя, за допомогою якої ймовірно був скоєний злочин

Чоловіка, який підозрюється у вбивстві активіста Дем'яна Ганула, затримали правоохоронці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

«Одеса: чоловіка, який підозрюється у вбивстві активіста, затримали. У квартирі, де він переховувався, знайдена зброя, за допомогою якої ймовірно був скоєний злочин. Дякую всім, хто доклав зусиль для встановлення та затримання ймовірного стрільця. Подробиці згодом від поліції», – йдеться у повідомленні.

Дем’ян Ганул – одеський громадський активіст та волонтер, відомий своєю патріотичною діяльністю та підтримкою українських військових. Він активно допомагав Збройним силам України, займаючись волонтерською діяльністю, зокрема забезпеченням військових необхідними ресурсами.

На активіста не вперше скоювала напади. У травні 2023 року на Ганула було скоєно напад в Одесі. За його словами, троє чоловіків у військовій формі запросили його на зустріч під приводом обговорення волонтерської допомоги, але під час зустрічі вони напали на нього. Ганул зміг вирватися та викликати поліцію. Активіст просив СБУ про захист через погрози та «злив» в мережу особистої інформації.

Нагадаємо, сьогодні, 14 березня, Дем’ян Ганул був вбитий у Приморському районі Одеси. «Главком» повідомляв, що раніше активіст просив СБУ про захист через погрози та «злив» в мережу особистої інформації.

Також повідомлялося, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко взяв розслідування вбивства Ганула під особистий контроль.  

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Теги: активісти злочин МВС Ігор Клименко вбивство Одеса

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