Військовий із Одещини продавав автомат: як його покарали

Військовий привіз «трофей» додому, і зберігав у дворі свого будинку

Військовий-нацгвардієць з Одещини намагався продати автомат Калашникова з патронами цивільному. Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень, повідомляє «Главком».

Нацгвардієць під час патрулювання території складського приміщення виявив автомат Калашникова без серійного номера і близько 200 патронів до нього.

Військовий привіз «трофей» додому, і зберігав у дворі свого будинку між парканом та приміщенням вбиральні на вулиці. Згодом чоловік знайшов клієнта, якому спробував збути автомат із боєприпасами за 48 тисяч гривень.

Правоохоронці затримали його під час продажу. Військовий винуватість у вчиненні кримінального правопорушення визнав повністю.

Суд вирішив замість передбаченого законом покарання у вигляді позбавлення волі на два роки призначити військовому службове обмеження (вид кримінального покарання, що застосовується до засуджених військовослужбовців) – теж на два роки із відрахуванням в дохід держави 20 відсотків із суми грошового забезпечення.

Нагадаємо, Франківський районний суд Львова виніс вирок солдату, який чотири рази самовільно втікав з військової служби. Учасник бойових дій заявляв, що після поранення у військовій частині його вивели за штат та платили 615 грн в місяць, тому він втікав, щоб заробити гроші на життя.

Також у Хмельницькій області до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який категорично відмовився від мобілізації «через віру». Про це йдеться у вироку Полонського районного суду Хмельницької області.

Як повідомлялося, народний депутат України від партії «Слуга народу» Георгій Мазурашу ініціював альтернативний законопроєкт щодо удосконалення відповідальності за військові правопорушення.