Подвійний теракт у Дніпрі: 16-річний підліток отримав підозру

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Подвійний теракт у Дніпрі: 16-річний підліток отримав підозру
За інструкцією російського куратора зловмисник виготовив дві вибухівки
фото: СБУ

Неповнолітньому загрожує до 15 років тюрми

Служба безпеки та Національна поліція затримали агента РФ, який 23 листопада здійснив подвійний теракт у Дніпрі. Йдеться про підрив двох саморобних вибухових пристроїв (СВП) поблизу залізничної колії у приватному секторі обласного центру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Унаслідок першого підриву загинув 35-річний наркозалежний, якого окупанти заманили шукати «закладки», а його підрив використали як приманку для поліцейських. Після прибуття на виклик 102 наряду поліції з вибухотехніками, росіяни привели в дію ще один СВП, за результатами чого один з поліцейських отримав тяжкі поранення.

Подвійний теракт у Дніпрі: 16-річний підліток отримав підозру фото 1

Правоохоронці затримали агента, який заклав вибухівку протягом однієї доби після теракту, одразу, коли він приїхав до Києва, де тимчасово проживав та планував «залягти на дно». За матеріалами справи, виконавцем злочину виявився 16-річний переселенець із Сум, що тимчасово проживав у столиці. До уваги російської спецслужби юнак потрапив у Телеграм-каналах, де шукав «легкі заробітки».

Після вербування окупанти відрядили свого агента до Дніпра, де він оселився в місцевому готелі, а потім під виглядом господарських закупок придбав компоненти для виготовлення СВП. За інструкцією російського куратора зловмисник виготовив дві вибухівки, спорядив їх мобільними телефонами для дистанційного підриву та замаскував під вогнегасники.

Після цього фігурант заклав СВП біля об’єкта «Укрзалізниці», координати якого отримав заздалегідь. Також він розмістив неподалік місця запланованого теракту камеру, щоб окупанти змогли відстежити прибуття жертв.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини).
Неповнолітньому загрожує до 15 років тюрми.

До слова, Служба безпеки України  запобігла новим спробам ФСБ здійснити серію терактів у Києві. За матеріалами справи, ворог планував замовні вбивства відомих українців, підриви у торговельно-розважальних центрах і на одній із станцій метро в столиці України.

теракт Дніпро СБУ

