У Дніпрі мати учня розповіла про вчительку, яка поширювала російську пропаганду. Реакція міської ради

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька

У Дніпрі почали перевірку інформації про те, що вчителька одного з міських ліцеїв розповідала учням російську пропаганду
Після оприлюднення історії в мережі вчителька звільнилася з ліцею

 

У Дніпрі міська рада почала перевірку інформації щодо вчительки, яка нібито розповідала учням про те, що війна в Україні розпочалася через те, що «українці вісім років бомбили росіян на Донбасі». Про це пише «Главком» із посиланням на допис Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Про інцидент в соцмережах розповіла мати одного із учнів школи Дар’я Волкова. Проте вона згодом видалила свій допис через надмірну увагу до її розповіді. Також мати пояснила, що почала перейматися за свого сина, тому прийняла таке рішення. «Тут материнська частина вдалась у паніку. Скандал, а що буде далі?! Скільки каналів в один день мене ще ніколи не домагались», – написала жінка.

Однак згодом Дар’я Волкова, знову опублікувала допис, де зізналася, що вона написала те, що інші боялися розповісти. Також вона пояснила, чому не звернулась із цим питанням до директора школи. «Я не пішла спочатку до директора із цією заявою. Багато батьків учора писали про такий сценарій в інших школах, який не привів до позитивних результатів. Це не виправдання, але вже як є»,  – написала матір учня.

Згодом на цю інформацію відреагували в Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міськради. Там повідомили про початок перевірки стосовно цього інциденту. Також у відомстві розповіли, що після оприлюднення історії в мережі, вчителька звільнилася з ліцею.

«Освітній процес у школах міста здійснюється відповідно до державних стандартів і спрямований на формування поваги до України, її законів та громадян. Україна єдина. Ми разом стоїмо за гідність і майбутнє наших дітей», – йдеться в повідомленні.

Раніше «Главком» розповідав про те, що у фінській школі 11-річну українку вчителька змусила співати російську пісню. про інцидент розповіла мати Ніколь Ірина Горкун-Сілен. За словами жінки, дочка повідомила їй про те, що під час уроку музики вчителька розповідала дітям про російську музику, а згодом учні мали співати російську пісню «Калінка».

Повідомлялося, що в школах Києва виникла загрозлива ситуація з дотриманням мовного закону. За даними дослідження, 24 % вчителів під час уроків та 40 % під час перерв не говорять українською мовою.

Теги: пропаганда школа Дніпро вчитель учні

