СБУ вдарила по окупантах у Покровську «важкими» дронами

Спецпризначенці «Альфи» СБУ здійснили серію точних ударів по позиціях РФ у Покровську та в тилу противника у Донецькій області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Службу безпеки України.

В СБУ розповіли, що у Покровську було знищено башту промислового об'єкта, де українська розвідка зафіксувала розміщення кулеметних розрахунків, снайперів та операторів FPV армії РФ.

Окрім того, ще однієї ціллю спецпризначенців стали склади з FPV-дронами, безпілотниками Zala і «Гербера», що знаходилися в тилу противника на території Донецької області.

Служба безпеки уточнила, що для ударів по ворожим цілям були використані дрони FP-2.

«Під час ударів були використані безпілотні апарати FP-2 з бойовими зарядами масою 105 кг, що забезпечило високу ефективність операції. Воїни СБУ й надалі нищитимуть ворога на всіх напрямках», – резюмували у Службі безпеки.

Нагадаємо, бійці Сил спеціальних операцій уперше збили в повітрі російський гелікоптер Мі-8 далекобійним дроном.

Також у Криму розвідники спалили російський гвинтокрил і дороговартісні системи ППО.

До слова, у четвер, 13 листопада, українська розвідка провела операцію, яка заблокувала важливу логістичну артерію Кремля. Поблизу населеного пункту Сосновка в Хабаровському краї РФ пролунав вибух, який перекрив рух вантажів на Транссибірській магістралі – одній з основних залізничних ліній Росії, що використовується для постачання зброї та боєприпасів, зокрема з Північної Кореї.