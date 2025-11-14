Головна Країна Події в Україні
СБУ та Сили оборони атакували другий за розміром нафтоекспортний порт Росії

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
СБУ та Сили оборони атакували другий за розміром нафтоекспортний порт Росії
СБУ повідомила про ураження другого за величиною нафтового порту рф
фото: dw.com

Внаслідок атаки пошкоджено причальні нафтоналивні стендери, трубопровідну інфраструктуру та насосні установки, на території триває пожежа

СБУ та українські Сили оборони вночі завдали удару по нафтовому терміналу в порту «Новоросійськ» , який є другим за величиною центром експорту нафти в Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на власні джерела в СБУ

Спецоперацію провели спецпризначенці «Альфа» СБУ спільно з Головним управлінням розвідки МОУ, Силами спеціальних операцій ЗСУ, Державною прикордонною службою та береговими ракетно-артилерійськими військами ВМС.

Цей порт є другим за величиною центром експорту нафти в росії та важливим логістичним вузлом для експорту нафтопродуктів через Чорне море.

Внаслідок атаки пошкоджено причальні нафтоналивні стендери, трубопровідну інфраструктуру та насосні установки, на території триває сильна пожежа. Також було підтверджено влучання по позиціях зенітно-ракетного комплексу С-300/400 на території військової частини 1537, після чого фіксувалася потужна детонація.«СБУ разом із

«Силами безпеки та оборони продовжують зменшувати нафтодоларові надходження в бюджет рф. Кожен уражений НПЗ чи нафтотермінал – це мінус мільйони доларів для воєнної машини кремля. Ми й надалі позбавлятимемо агресора ресурсів, поки він не втратить здатність вести цю війну», – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, що спецпризначенці Служби безпеки України завдали ударів по складах та базах російських окупантів на тимчасово окупованих територіях України. Уразити вдалося місця скупчення техніки та особового складу росіян, які ті використовували для логістики та розподілу ворожих сил.

Теги: пожежа Чорне море порт росія СБУ

