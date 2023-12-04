Погрози Марусі Звіробій Зеленському. Львівський суд пояснив, що заважає ухвалити вирок

Президент Володимир Зеленський є потерпілим у справі про погрози вбивством щодо державного діяча

На лаві обвинувачених – народний депутат Софія Федина і військова Олена Біленька (Звіробій)

Починаючи з серпня 2020 року, Галицькому районному суду Львова так і не вдалося приступити до повноцінного розгляду обвинувального акту, складеного стосовно народного депутата від «Європейської солідарності» Софії Федини і військової Олени Біленької (Марусі Звіробій). Про це «Главкому» повідомила головуюча у справі суддя Галицького районного суду Львова Ірина Волоско у відповіді на запит.

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Нагадаємо, що Федина і Біленька обвинувачуються у погрозах вбивством щодо президента Володимира Зеленського.

Як поінформувала «Главкому» суддя Волоско, справа наразі на етапі підготовчого провадження. Всього було призначено 20 судових засідань. Однак розгляд справи відкладався через неявку потерпілого, обвинувачених та їхніх адвокатів.

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Починаючи з серпня 2020 року, Галицькому районному суду Львова так і не вдалося приступи до повноцінного розгляду обвинувального акту стосовно народного депутата від «Європейської солідарності» Софії Федини і військової Олени Біленької (Звіробій)

Крім цього, під час повномасштабної війни від президента Володимира Зеленського, який є потерпілим у справі, надходили клопотання до суду. Зокрема, глава держави зазначив: не може бути на засіданнях, оскільки триває збройна агресія РФ, а він виконує обов’язки Верховного Головнокомандувача ЗСУ.

Також є об’єктивна причина відсутності на засіданнях обвинуваченої Олени Біленької (Звіробій) – вона мобілізована до війська.

Суддя Ірина Волоско додала, що ані потерпілий, ані прокуратура не зверталися з клопотаннями про відмову від обвинувачення та закриття кримінальної справи.

Додамо, що санкція ч.1 ст.346 КК України, за якою судять обвинувачених, передбачає максимальне покарання – до п’яти років позбавлення волі.

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Як повідомляв «Главком», Галицький районний суд Львова вперше призначив підготовче засідання у справі Федини і Звіробій ще 12 серпня 2020 року. З того часу справа не рушилася з місця через різні причини. Зокрема, адвокати сторони захисту заявляли відвід судді Ірині Волоско; ще кілька разів засідання переносилися.

Нагадаємо, 26 жовтня 2019 року волонтерка Маруся Звіробій і народний депутат Софія Федина, перебуваючи у львівській кав’ярні «На бамбетлі», вели онлайн-трансляцію, в якій негативно висловилися на адресу президента Володимира Зеленського. Використовуючи образливі слова у бік глави держави, жінки реагували на події щодо розведення українських військ на окремих ділянках тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

На початку лютого 2020 року нардепу від «Європейської солідарності» Софії Федині повідомлено про підозру у статті про загрозу вбивства президента України Володимира Зеленського, їй загрожує до п'яти років в'язниці.

В інтерв’ю «Главкому» Федина наголосила, що її та Звіробій переслідують за правду, за критику, за слово, яке гарантоване статтею 34 Конституції України.

«Є межа між погрозами і закликами. В даному випадку мають місце заклики. Це інакші статті. Так само як і розстріл Зеленським парламенту у серіалі «Слуга народу». Це підпадає під три статті Кримінального кодексу», – вважає політик.

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Також Маруся Звіробій заявила у суді, що не змовлялася з Софією Фединою погрожувати президенту Володимиру Зеленському, що вони закликали його бути обачним.