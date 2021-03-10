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    На Одещині перекрили канал нелегальної міграції до Євросоюзу

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    На Одещині прикордонники блокували канал нелегальної міграції до ЄС - На Одещині перекрили канал нелегальної міграції до Євросоюзу
    На Одещині прикордонники блокували канал нелегальної міграції до ЄС
    Фото: ДПСУ

    Правоохоронці викрили двох водіїв, громадян Туреччини, які за винагороду перемістили нелегальних мігрантів на територію України

    Правоохоронці Одеської області викрили угруповання, яке організувало канал незаконного переправлення мігрантів через державний кордон України.

    Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

    «Групу злочинців, які організували канал незаконного переправлення нелегальних мігрантів через державний кордон України, викрили правоохоронці на Одещині. Викриття відбулося в результаті комплексу заходів, проведених оперативними співробітниками Одеського загону спільно з підрозділом міграційної поліції ГУНП в Одеській області, СВ Чорноморського ВП, під процесуальним керівництвом Іллічівської місцевої прокуратури», – йдеться в повідомленні.

    У ДПСУ нагадали, що 26 листопада 2020 року до Чорноморського порту поромним сполученням «Карасу – Чорноморськ» з Туреччини прибув вантажний транспортний засіб. Під час його огляду правоохоронці виявили 13 нелегальних мігрантів без будь-яких документів. Семеро з них виявилися громадянами Іраку, п’ятеро – Сирії та один – Туреччини.

    Як було встановлено згодом, нелегальні мігранти намагались у такий спосіб потрапити до Німеччини. Прикордонники також з’ясували, що за таку екстремальну подорож чоловіки заплатили грошову винагороду.

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    На Одещині перекрили канал нелегальної міграції до Євросоюзу
    На Одещині перекрили канал нелегальної міграції до Євросоюзу
    На Одещині перекрили канал нелегальної міграції до Євросоюзу
    На Одещині перекрили канал нелегальної міграції до Євросоюзу
    На Одещині перекрили канал нелегальної міграції до Євросоюзу
    На Одещині перекрили канал нелегальної міграції до Євросоюзу
    Фото: ДПСУ

    «У рамках кримінального провадження правоохоронці здійснили санкціонований обшук за місцем проживання одного із фігурантів. Окрім того, в ході встановлення усіх обставин кримінального правопорушення правоохоронцям вдалось здобути докази щодо причетності двох водіїв, громадян Туреччини, які з корисливих мотивів перемістили нелегальних мігрантів на територію України. Оперативники розкрили всю схему протиправної діяльності та роль кожного з причетних осіб», – зазначають у ДПСУ.

    Учасникам злочинного угруповання оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст. 332 ККУ (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Досудове розслідування триває.

    Теги: прикордонники обшук мігранти розслідування кордон
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