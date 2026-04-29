Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Польська поліція знайшла тіло зниклої українки

glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Польська поліція знайшла тіло зниклої українки
Пошукова операція тривала кілька днів – до неї залучили поліцію, рятувальників та волонтерів
Фото з відкритих джерел

Поліція: тіло виявили у лісовій зоні поблизу Кельце

У польському місті Кельце завершилися пошуки 32-річної Вікторії Малишки – уродженки Закарпаття, яка зникла ще в неділю, 26 квітня. Тіло жінки виявили 29 квітня ввечері у лісовій місцевості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на польське радіо Radiokielce.  

Пошуки тривали кілька днів

Жінка востаннє виходила на зв'язок 26 квітня. Після її зникнення до пошукової операції залучили поліцію, підрозділи рятувальників та екстрені служби. Інформацію про розшук активно поширювали у соцмережах – зокрема, у спільноті «Українці в місті Кельце» у Facebook. Там зазначалося, що жінка проживала на вулиці Швецькій (Szwedzka) у Кельце та прожила у Польщі понад десять років.

Вікторія Малишка
Фото з відкритих джерел

Тіло виявили 29 квітня близько 18:00 у лісовому масиві в районі Телеграф.

«Сьогодні о 18:00 поліцейські, які брали участь у пошуках зниклої безвісти 32-річної мешканки нашого міста, виявили жінку в лісовій місцевості поблизу району Кельце Телеграф. Вона не подавала ознак життя. Все вказує на те, що це саме зникла жінка», – повідомила прессекретарка Головного управління поліції Кельце Малгожата Перковська-Кепас. 

Обставини загибелі встановлюють слідчі

Польська поліція під наглядом прокуратури розпочала розслідування для з'ясування причин смерті та всіх обставин трагедії. За попередніми даними, жінка тривалий час проживала та працювала у Польщі – вона переїхала до країни ще більш як десять років тому.

Вікторія Малишка
Фото з відкритих джерел

За статистикою, в Польщі нині проживає понад мільйон українців, більшість з яких – жінки та діти, що виїхали після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, у травні 2025 року у Польщі знайшли мертвим українця – обставини тієї трагедії також з'ясовувала поліція.

До слова, у 2020 році «Главком» повідомляв про жорстоке вбивство 26-річної українки у Польщі – тоді злочинець напав на жінку з ножем прямо на місці роботи.

Читайте також:

Теги: Польща українці за кордоном вбивство Закарпаття поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Затриманому загрожує до п’яти років обмеження волі
Лякав перехожих зброєю: на бульварі Верховної Ради затримано нетверезого чоловіка
Вчора, 09:38
Польща намагається подолати кадровий дефіцит в медицині через підвищення зарплат
Польща підвищує мінімальну зарплату: хто і скільки отримуватиме
27 квiтня, 16:56
Пункт «Рава-Руська» частково перекрили
На одному з ключових КПП з Польщею спрогнозували затримки до червня: причина
23 квiтня, 16:31

Кримінал

Польська поліція знайшла тіло зниклої українки
Відмивання 9 млн грн. Справу нардепа Шевченка скеровано до суду
Самоочищення СБУ. Спецслужба відзвітувала про результати з початку 2026 року
У Хмельницькому чоловік влаштував стрілянину посеред вулиці (відео)
У Львові посеред парку знайдено тіло немовляти
Антикорупційний суд конфіскував активи екснардепа Царьова

Новини

Мудрик отримав багаторічну дискваліфікацію через вживання допінгу – журналіст
Сьогодні, 17:46
«Кривбас» і «Динамо» після історичного поєдинку розділили призи туру Прем'єр-ліги
Сьогодні, 17:18
Усередині молочної галузі відбувся розкол: деталі
Сьогодні, 16:47
Нові та вживані авто: що найчастіше купували українці у І кварталі
Сьогодні, 16:10
ЮНЕСКО виділить понад мільйон доларів на відновлення заповідника «Хортиця»
Сьогодні, 15:28
Данія інвестує в український агросектор: що домовилися будувати разом
Сьогодні, 14:03

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua