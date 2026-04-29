Польська поліція знайшла тіло зниклої українки

Пошукова операція тривала кілька днів – до неї залучили поліцію, рятувальників та волонтерів

Поліція: тіло виявили у лісовій зоні поблизу Кельце

У польському місті Кельце завершилися пошуки 32-річної Вікторії Малишки – уродженки Закарпаття, яка зникла ще в неділю, 26 квітня. Тіло жінки виявили 29 квітня ввечері у лісовій місцевості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на польське радіо Radiokielce.

Пошуки тривали кілька днів

Жінка востаннє виходила на зв'язок 26 квітня. Після її зникнення до пошукової операції залучили поліцію, підрозділи рятувальників та екстрені служби. Інформацію про розшук активно поширювали у соцмережах – зокрема, у спільноті «Українці в місті Кельце» у Facebook. Там зазначалося, що жінка проживала на вулиці Швецькій (Szwedzka) у Кельце та прожила у Польщі понад десять років.

Вікторія Малишка Фото з відкритих джерел

Тіло виявили 29 квітня близько 18:00 у лісовому масиві в районі Телеграф.

«Сьогодні о 18:00 поліцейські, які брали участь у пошуках зниклої безвісти 32-річної мешканки нашого міста, виявили жінку в лісовій місцевості поблизу району Кельце Телеграф. Вона не подавала ознак життя. Все вказує на те, що це саме зникла жінка», – повідомила прессекретарка Головного управління поліції Кельце Малгожата Перковська-Кепас.

Обставини загибелі встановлюють слідчі

Польська поліція під наглядом прокуратури розпочала розслідування для з'ясування причин смерті та всіх обставин трагедії. За попередніми даними, жінка тривалий час проживала та працювала у Польщі – вона переїхала до країни ще більш як десять років тому.

За статистикою, в Польщі нині проживає понад мільйон українців, більшість з яких – жінки та діти, що виїхали після початку повномасштабного вторгнення Росії.

