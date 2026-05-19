Мережу секонд-хендів викрито в ухиленні від сплати податків на майже 40 млн грн

Правоохоронці кажуть, що організатором схеми є підприємець із міжрегіональними зв’язками, який фактично проживає у Китаї та контролює діяльність товариства

Правоохоронці викрили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах у мережі магазинів секонд-хенду. Йдеться про майже 40 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора та Національну поліцію.

За даними слідства, службові особи компанії, яка фактично контролювала мережу магазинів вживаного одягу та взуття, штучно дробили бізнес для зменшення податкового навантаження. «Для цього продаж товарів оформлювали не від імені основного товариства, а через підконтрольних ФОПів на спрощеній системі оподаткування. Через них реалізовували не лише вживаний одяг і взуття, а й господарчі товари, побутову хімію та засоби гігієни», – йдеться в заяві.

Упродовж 2023–2025 років через заниження податкових зобов'язань з ПДВ бюджет міг недоотримати понад 38 млн грн

Як наголошує Генпрокуратура, формально магазини та фінансово-господарські операції були оформлені на ФОПів, які номінально виступали власниками або користувачами торговельних точок. Водночас фактичне управління мережею, організацію товарообігу та контроль за рухом коштів, за словами правоохоронців, здійснювали працівники основного бізнесу.

За висновками аналітичного дослідження податкового органу, упродовж 2023–2025 років через заниження податкових зобов’язань з ПДВ бюджет міг недоотримати понад 38 млн грн.

Тривають першочергові слідчі дії. Встановлюються всі обставини правопорушення та особи, причетні до схеми.