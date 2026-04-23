На одному з ключових КПП з Польщею спрогнозували затримки до червня: причина

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
На одному з ключових КПП з Польщею спрогнозували затримки до червня: причина
Пункт «Рава-Руська» частково перекрили
фото: zahidnuy.kordon

Ремонт дороги на «Рава-Руська» перевів рух в одну смугу і змінив режим пропуску транспорту

На пункті пропуску «Рава-Руська» з українського боку розпочалися ремонтні роботи дорожнього покриття, які триватимуть понад місяць і можуть вплинути на швидкість перетину кордону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Держприкордон служби

Починаючи з 09:00 24 квітня 2026 року у зоні сервісного обслуговування перед пунктом пропуску «Рава-Руська» стартували роботи з ремонту дороги. За даними Державної прикордонної служби України, їх планують завершити орієнтовно до 1 червня 2026 року.

«З 09:00 24 квітня 2026 року (орієнтовно до 1 червня 2026 року) у зоні сервісного обслуговування перед пунктом пропуску «Рава-Руська» з українського боку триватимуть ремонтні роботи дорожнього покриття», – йдеться у заяві.

Ремонт проводитимуть поетапно, охоплюючи смуги руху як на в’їзд в Україну, так і на виїзд. У зв’язку з цим транспорт пропускатимуть у двосторонньому режимі з використанням лише однієї смуги.

«У зв'язку з цим рух транспорту організують у двосторонньому режимі з використанням однієї смуги. У період проведення робіт можливі незначні зміни у ритмічності пропускних операцій», – повідомили у ДПСУ.

Прикордонники попередили, що такі обмеження можуть спричинити затримки під час перетину кордону. Водіям рекомендують заздалегідь враховувати цю інформацію при плануванні маршруту та, за можливості, обирати менш завантажені години для перетину.

Нагадаємо, що у Києві правоохоронці ліквідували корупційний канал ввезення іноземців до України. Організатором схеми виявився 33-річний чоловік, який за допомогою підконтрольних фіктивних підприємств та юрфірми налагодив систематичне оформлення дозволів на роботу для громадян інших країн. Учасники групи забезпечували повний пакет документів для виготовлення посвідок на тимчасове та постійне проживання. 

Теги: ремонт рекорд Україна Польща Держприкордонслужба

Укрзалізниця запустила дитячі вагони: де їздитимуть і що всередині
Укрзалізниця запустила дитячі вагони: де їздитимуть і що всередині
Київ попрощався з добровольцем російського легіону Ільдаром Дадіним
Київ попрощався з добровольцем російського легіону Ільдаром Дадіним
На півдні прикордонники знищили позицію запуску FPV-дронів РФ (відео)
На півдні прикордонники знищили позицію запуску FPV-дронів РФ (відео)
На одному з ключових КПП з Польщею спрогнозували затримки до червня: причина
На одному з ключових КПП з Польщею спрогнозували затримки до червня: причина
СБУ зірвала теракти у школах: затримано завербованих підлітків
СБУ зірвала теракти у школах: затримано завербованих підлітків
Скільки зброї на руках в українців: Нацполіція назвала цифру
Скільки зброї на руках в українців: Нацполіція назвала цифру

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
