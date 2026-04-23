На одному з ключових КПП з Польщею спрогнозували затримки до червня: причина

Ремонт дороги на «Рава-Руська» перевів рух в одну смугу і змінив режим пропуску транспорту

На пункті пропуску «Рава-Руська» з українського боку розпочалися ремонтні роботи дорожнього покриття, які триватимуть понад місяць і можуть вплинути на швидкість перетину кордону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Держприкордон служби

Починаючи з 09:00 24 квітня 2026 року у зоні сервісного обслуговування перед пунктом пропуску «Рава-Руська» стартували роботи з ремонту дороги. За даними Державної прикордонної служби України, їх планують завершити орієнтовно до 1 червня 2026 року.

«З 09:00 24 квітня 2026 року (орієнтовно до 1 червня 2026 року) у зоні сервісного обслуговування перед пунктом пропуску «Рава-Руська» з українського боку триватимуть ремонтні роботи дорожнього покриття», – йдеться у заяві.

Ремонт проводитимуть поетапно, охоплюючи смуги руху як на в’їзд в Україну, так і на виїзд. У зв’язку з цим транспорт пропускатимуть у двосторонньому режимі з використанням лише однієї смуги.

«У зв'язку з цим рух транспорту організують у двосторонньому режимі з використанням однієї смуги. У період проведення робіт можливі незначні зміни у ритмічності пропускних операцій», – повідомили у ДПСУ.

Прикордонники попередили, що такі обмеження можуть спричинити затримки під час перетину кордону. Водіям рекомендують заздалегідь враховувати цю інформацію при плануванні маршруту та, за можливості, обирати менш завантажені години для перетину.

Нагадаємо, що у Києві правоохоронці ліквідували корупційний канал ввезення іноземців до України. Організатором схеми виявився 33-річний чоловік, який за допомогою підконтрольних фіктивних підприємств та юрфірми налагодив систематичне оформлення дозволів на роботу для громадян інших країн. Учасники групи забезпечували повний пакет документів для виготовлення посвідок на тимчасове та постійне проживання.